Power Rangers-acteur Jason David Frank op 49-jarige leeftijd overleden

Jason David Frank, vooral bekend uit de originele Power Rangers-serie, is op 49-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn woordvoerder zondag laten weten aan Amerikaanse media.

Frank maakte in 1993 zijn acteerdebuut in de Power Rangers-serie. Aanvankelijk zou de acteur maar in vijftien afleveringen spelen, maar door de populariteit van zijn personage Tommy Oliver keerde hij terug.

In de serie was het personage van Frank eerst een groene Power Ranger. Later werd hij wit. Ook in latere series en films van de franchise was hij te zien.