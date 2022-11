Nieuw op Netflix: deze films en series verschenen deze week

Elke week breidt Netflix het aanbod verder uit met veel nieuwe series en films. Met deze week onder andere de nieuwe serie van de makers van Dark, de romantische kerstfilm Christmas with You en het nieuwe seizoen van Dead to Me.

Series

1899 (seizoen 1)

In deze nieuwe serie van de makers van het Duitse Dark reist een groepje Europese migranten naar de Verenigde Staten om een nieuw leven op te bouwen. Tijdens de oversteek krijgen ze een SOS van het schip Prometheus. Eenmaal aangekomen bij het schip in nood is er niemand te bekennen. Waar zijn de bemanning en gasten van het spookschip gebleven?

Dead to Me (seizoen 3)

In het derde en laatste seizoen van de inktzwarte comedyserie wordt het lijk van Steve gevonden. Alles wijst in de richting van Jen (Christina Applegate) en Judy (Linda Cardellini). Met de politie op de hielen proberen ze hun sporen uit te wissen.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Élite (seizoen 6)

Deze Spaanse serie draait om de privéschool Las Encinas. Na de moord op een van de leerlingen is de school genoodzaakt het verleden een plekje te geven. Of dit lukt, zien we in het nieuwe seizoen. Ook krijgen we antwoord op de vraag of Samuel nog leeft na zijn aanvaring met Benjamin en zien we hoe het verder gaat tussen Patrick en Iván.

Pepsi, Where's My Jet? (seizoen 1)

In een Pepsi-reclame uit de jaren negentig stond dat je bij zeven miljoen Pepsi-punten een Harrier-jet cadeau kreeg. Dat komt neer op 1,4 miljoen pakken met twaalf flessen Pepsi-cola. De 21-jarige student John Leonard zag het als zijn roeping om de punten bij elkaar te sprokkelen. Samen met zijn goede vriend Todd Hoffman zette hij alles op alles om die jet te winnen. Maar Pepsi weigert hen de straaljager te geven.

One of Us Is Lying (seizoen 2)

In het eerste seizoen werd scholier Simon (Mark McKenna) gedood omdat hij de geheimen van zijn klasgenoten verklapte. De hoofdverdachten vormden een groepje dat op zoek ging naar de dader en raakten zelf betrokken bij de dood van de populaire Jake (Barrett Carnahan). In het tweede seizoen blijkt iemand op de hoogte van hun betrokkenheid en moeten ze er alles aan doen om die geheim te houden.

Films

Slumberland (2022)

Het jonge meisje Nemo (Marlow Barkley) komt er alleen voor te staan als haar vader overlijdt op zee. Noodgedwongen wordt ze bij haar oom (Chris O'Dowd) ondergebracht. Daar heeft ze totaal geen klik mee en ze wil niets liever dan weer bij haar vader zijn. Dan ontmoet ze in haar dromen de bandiet Flip (Jason Momoa), die door dromen heen kan reizen, en komt haar wens dichterbij.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

The Wonder (2022)

Anna O'Donnell (Kila Lord Cassidy) eet al vier maanden niet meer. Om die reden wordt zuster Lib Wright (Florence Pugh) opgetrommeld. Samen met een non houdt ze in shifts van acht uur het meisje in de gaten. Is dit het werk van een hogere macht of speelt Anna toneel?

Get Out (2017)

Chris (Daniel Kaluuya) moet met zijn vriendin Rose (Allison Williams) mee naar een familieweekend. Hij maakt zich een beetje zorgen omdat hij zwart is en de familie van Rose dat nog niet weet. Wanneer ze aankomen op het landgoed van de familie blijkt dat dit niet helemaal onterecht is. Tegelijkertijd komt Rod (Lil Rel Howery) erachter dat er meerdere zwarte mensen zijn verdwenen in de buurt van het landgoed.

Afspelen knop Trailer Get Out

Christmas with You (2022)

Superster Angelina (Aimee Garcia) besluit tijdens de kerstdagen de wens van een jonge fan in vervulling te laten gaan. Ze zoekt Cristina (Deja Monique Cruz) op en wordt samen met een muziekleraar (Freddie Prinze Jr.) uitgenodigd voor een diner bij Cristina thuis. Daar leert ze niet alleen de familie kennen, maar krijgt ze steeds meer interesse in de leraar.

Eerder

Aanbevolen artikelen