Mickey Mouse is hoogbejaard, deze schandalen overleefde de muis

Walt Disney zette in de trein de eerste contouren van Mickey Mouse op papier. Gisteren was het precies 94 jaar geleden dat het icoon met de ronde oren ontstond. Disney heeft al die tijd geprobeerd om de reputatie van de muis smetteloos te houden, maar sommige schandalen zijn nooit helemaal uit te wissen.

"Mickey Mouse is uit wraak geboren", zegt Disney-fan en radio-dj Michiel Veenstra tegen NU.nl. Hij bedoelt daarmee dat de rechten op een eerder karakter van Walt Disney door de distributeur uit Disneys handen werden gegrist. Walt Disney dacht namelijk zijn contract te verlengen, maar de distributeur bleek al bezig te zijn met een overname van Disneys populaire personage, Oswald the Lucky Rabbit. Walt Disney teerde op zijn laatste centen toen hij in de trein Mickey Mouse verzon.

Misschien wel letterlijk: het hoofd van Mickey bestaat wat betreft de vorm namelijk uit niet veel meer dan twee dubbeltjes en een kwartje. De simpele muis, die altijd goedgemutst is, werd al snel tot leven gewekt in een animatiefilm. Die volledig flopte. Mickey Mouse heeft heel wat hindernissen moeten nemen om het Disney-boegbeeld te worden dat hij nu is.

'Disney is meester in het wegpoetsen van schandalen'

Miljardenbedrijf Disney bleek keigoed in het opbouwen van Mickey Mouse' reputatie. Jeff Malmberg maakte er een documentaire over: Mickey: The Story of a Mouse. De film is sinds vrijdag wereldwijd op streamingdienst Disney+ te zien. Naast jubelende recensies, kreeg het werk ook kritiek, namelijk dat het "de grote vragen over het verleden van Mickey en Walt Disney ontwijkt" en "een schaamteloze vertoning van Disneys zelfverheerlijking" is.

"Daar is Disney meester in", legt Veenstra uit. "Schandalen wegstoppen, zodat ze nauwelijks meer te vinden zijn. Maar alles wat ze niet willen laten zien, staat wel ergens online. En deze dingen zijn wel degelijk gebeurd." Hij zet voor NU.nl enkele Mickey Mouse-rellen op een rij.

Die keer dat Mickey Mouse dieren mishandelde, homofoob en racistisch was

"Mickey deed vroeger heel veel dingen die echt niet meer door de beugel kunnen", zegt Veenstra. In de allereerste Mickey Mouse-filmpjes trekt de muis aan de staarten en nekken van verschillende beesten om daar geluid op te maken. "Toen was dat grappig, nu vinden we dat gewoon dierenmishandeling."

Veenstra weet nog veel meer voorbeelden van Mickey Mouse-filmpjes die niet met hun tijd zijn meegegaan. "Filmpjes waarin hij rookt, een homoseksueel karakter een schop geeft of een blackface draagt, bijvoorbeeld. Of de talloze versierpogingen bij Minnie, door zichzelf met kusjes en knuffels op te dringen. Toen kon dat nog, omdat de mensen die er aanstoot aan namen werden genegeerd. Maar die dingen vind je tegenwoordig echt niet terug op Disney+."

Die keer dat Mickey Mouse oorlogspropaganda verspreidde

"Mickey Mouse is hét symbool van Walt Disney, en daarmee van Amerika", vervolgt Veenstra. De muis werd daarom tijdens de Tweede Wereldoorlog door Duitsland als bron van alle kwaad afgebeeld. Ook andersom werd deze beeldenoorlog gevoerd. "Tijdens verschillende oorlogen werd Mickey Mouse samen met andere bekende Disneyfiguren ingezet om Amerikaanse troepen te steunen." Minnie Mouse maakte bijvoorbeeld in haar keukentje explosieven van spekvet.

Die keer dat Mickey Mouse een kleuterjuf aanklaagde

Het zijn niet alleen Mickeys eigen acties die voor ophef hebben gezorgd. Ook de gebeurtenissen die in de echte wereld rond het populaire personage speelden, zorgden voor controverse. "Eind jaren negentig waren er drie kleuterscholen waar Mickey Mouse levensgroot op het raam stond", vertelt Veenstra. "Waarschijnlijk vond de kleuterjuf het gewoon leuk om hem te tekenen. Heel onschuldig." Disney vond van niet. Het bedrijf dreigde met juridische consequenties als de tekeningen niet onmiddellijk werden verwijderd.

"Als symbool van een gigantisch miljardenbedrijf zijn copyrights nou eenmaal heel belangrijk", zegt Veenstra. Toch kwam deze actie Disney op veel kritiek te staan. Veenstra: "Het karakter Mickey Mouse was al heel succesvol en winstgevend. Nu werd hij een symbool van gierigheid in de zakenwereld."

Die keer dat Mickey Mouse zijn ondergoed moest delen

De schandalen stoppen niet. In 2001 bleek dat een aantal Mickey Mouse-entertainers van Disney geen eigen ondergoed mochten dragen bij het uitvoeren van hun baan. Ze waren verplicht het gemeenschappelijke ondergoed aan te trekken dat door het pretpark gewassen werd. Maar dat laatste werd door de werkkrachten betwijfeld. De medewerkers beweerden dat het ondergoed vies rook en dat ze er schaamluis en schurft van kregen. Het kostte twee maanden overleg voor besloten werd dat de medewerkers hun eigen ondergoed mochten dragen.

Veenstra begrijpt wel waarom het publiek zo weinig heeft meegekregen van deze kant van Mickey Mouse. "Mickey is een rasoptimist, bedacht aan het eind van de roaring twenties en net op tijd voor de grote economische crisis in Amerika. Hij was vanaf het begin dus al een welkome, bijna noodzakelijke afleiding." Dit zorgde ervoor dat Mickey Mouse vanaf zijn geboorte geen enkele negativiteit kon kennen.

"Dat zie je eigenlijk al als je een Disneypark binnenloopt. Aan alle kanten van het park zijn grote grasheuvels aangelegd, zodat je de buitenkant niet ziet. Het is een perfecte droomwereld. En Mickey Mouse is de gastheer."

