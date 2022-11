Deense filmmaker Lea Glob wint IDFA-award voor beste internationale film

Apolonia, Apolonia van Lea Glob heeft donderdagavond tijdens de IDFA Awards de prijs voor beste internationale film gewonnen. De andere prijswinnaar was Journey Through Our World van Petra Lataster-Czisch en Peter Lataster. Zij wonnen de prijs voor beste Nederlandse film. Manifesto van Angie Vinchito won de Envision Competition , de prijs voor meest gedurfde documentaire.

Apolonia, Apolonia gaat over het leven van de getalenteerde Apolonia Sokol, die in een ondergronds theater in Parijs werd geboren en opgroeide in een kunstenaarsgemeenschap. Ze studeerde aan de kunstacademie van Parijs en bouwde een vriendschap op met Lea Glob, de regisseur van de prijswinnende film.

Het portret van Apolonia beslaat dertien jaar. De jury waardeert de "open" blik die Glob met haar film geeft op "hoe succes tot stand komt". "De film is doorvlochten met liefde."

Zachte blik op de coronapandemie

In het juryrapport wordt Journey Through Our World geprezen wegens het "oprechte, zachte en eerlijke onderzoek naar de coronapandemie". De film van Petra Lataster-Czisch en Peter Lataster gaat over hun persoonlijke ervaringen met deze crisis, zoals sporten met waterflesjes als gewicht of met goede vrienden bijkletsen via Zoom. De documentaire laat volgens de jury zien dat "iedereen ervaringen met anderen wil delen - vogels, bijen en ook mensen".

Manifesto is duister, grappig en hartverscheurend

De prijs voor meest gedurfde documentaire ging donderdagavond naar Manifesto van Angie Vinchito. Deze film is volledig samengesteld uit video's die Russische tieners op sociale media hebben geplaatst. Zo is een onschuldig ochtendritueel op YouTube te zien, maar ook beelden van jongeren die in paniek vluchten voor schutters op school.

"Deze film is het resultaat van het digitale tijdperk. De filmmaker wist het gevonden beeldmateriaal om te buigen naar een collectief geluid", zegt de jury over winnaar Vinchito. "Deze documentaire is duister, grappig en hartverscheurend ineen."

