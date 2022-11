Acteur Thijs Römer wordt vervolgd voor online zedendelicten met drie tieners

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat acteur Thijs Römer strafrechtelijk vervolgen wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat bevestigt justitie donderdag na berichtgeving van RTL Boulevard

Het gaat om online zedendelicten met drie minderjarigen die tussen de veertien en zestien waren. De delicten zouden in periode van eind 2015 tot eind 2017 zijn gepleegd. Volgens het OM is er geen sprake geweest van fysiek contact. De zaak tegen de 44-jarige Römer komt volgend jaar voor de rechter.

Eerder dit jaar kwam Römer in opspraak, omdat een twintigjarige vrouw hem via Twitter had beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag toen ze veertien was. In september bleek dat er een onderzoek naar het vermeende seksuele wangedrag van Römer liep. Bronnen meldden toen dat jonge vrouwen minimaal drie keer aangifte van zedenmisdrijven hadden gedaan. Ze zouden de acteur beschuldigen van onder meer sextortion, een vorm van seksuele afpersing.

Römer weersprak de beschuldigingen en zei zich "niet genoodzaakt" te voelen om er dieper op in te gaan. "Het verhaal over een toentertijd veertienjarig meisje waarmee ik grensoverschrijdend contact zou hebben gehad, is voor mij als vader van een tienerdochter en weldenkend mens een brug te ver." De twintigjarige vrouw die hem had beschuldigd, zei er later spijt van te hebben dat ze haar beschuldigingen via Twitter had gedeeld. Maar ze nam haar woorden niet terug.

In september maakte Römer bekend dat hij zijn agenda "voor de komende tijd" had leeggemaakt. De acteur vertelde dat hij het afgelopen jaar te veel had gewerkt en daarom rust moest nemen.

Twee aangeefsters 'leefden met spanning toe naar vandaag'

De aangeefsters vinden het fijn dat het OM heeft bevestigd dat er een zaak tegen de acteur is. Dat vertelt advocaat Maartje Schaap, die twee van de vrouwen bijstaat, aan persbureau ANP.

Zij hebben "met spanning toegeleefd naar deze dag, waarop er meer bekendgemaakt zou worden", zegt Schaap. De advocaat benadrukt dat de zaak al veel media-aandacht heeft gekregen. Dat draagt ook bij aan de spanning die de vrouwen voelen. Dat het OM overgaat tot vervolging is voor hen ook nieuw. "Dat hebben wij vandaag pas gehoord", vertelt de raadsvrouw.

Römer, zijn partner Igone de Jongh en zijn management waren donderdag niet direct bereikbaar voor commentaar.

Aanbevolen artikelen