Australische soap Neighbours maakt doorstart op Amazon

Er komt toch geen einde aan de Australische soap Neighbours. Eerder dit jaar werd afscheid genomen van de serie, maar Amazon heeft aangekondigd dat het de titel overneemt en volgend jaar nieuwe afleveringen gaat produceren. Die verschijnen op Amazon Freevees, Amazon Prime en de Australische zender Channel 10.

De soap stopte eerder dit jaar omdat de Britse zender Channel 5 zich terugtrok. De zender waarop de serie te zien was, was ook een van de grootste partijen die de soap financierden. Het lukte productiebedrijf Fremantle niet om een andere geldschieter te vinden. Die is er nu dus wel in de vorm van Amazon Freevees en Amazon Prime.