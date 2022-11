Brendan Fraser weigert bij nominatie naar uitreiking Golden Globes te gaan

Brendan Fraser gaat niet naar de uitreiking van de Golden Globes, mocht hij genomineerd worden voor zijn rol in The Whale. De acteur wil namelijk niets meer te maken hebben met de Hollywood Foreign Press Association (HFPA), de organisatie achter de filmprijzen. Fraser beschuldigt voormalig HFPA-voorzitter Philip Berk in 2018 van aanranding.

"Ik heb inmiddels veel meegemaakt met de organisatie achter de Globes", zegt Fraser tegen GQ over zijn beslissing. "Nee, ik doe niet mee. Mijn moeder heeft geen huichelaar grootgebracht. Je kunt me van alles noemen, maar dat niet."

De inmiddels 53-jarige Fraser stelde eerder dat Berk in 2003 zijn billen betastte tijdens een omhelzing. Hij raakte zo van slag dat hij depressief raakte. Zijn ervaring zorgde er ook voor dat zijn carrière op een laag pitje kwam te staan. Berk heeft de beschuldigingen van Fraser ontkend.

Volgens de acteur heeft de organisatie nooit zijn verontschuldigingen aangeboden voor het incident, hoewel de HFPA beweert dit wel te hebben gedaan. Fraser zegt dat veel collega-acteurs ook soortgelijke, nare ervaringen hebben.

Kans op filmprijs lijkt groot

De kans lijkt groot dat Fraser voor zijn rol in The Whale van Darren Aronofsky genomineerd wordt voor een Golden Globe. Er zijn lovende kritieken zijn rol in de dramafilm, waarin Fraser een zwaarlijvige teruggetrokken leraar speelt die de band probeert te herstellen met zijn tienerdochter.

Veel filmcritici denken dat de film voor Fraser veel nieuwe rollen zal opleveren. Ook wordt de The Mummy-acteur al veel genoemd voor een mogelijke Oscar-nominatie.

