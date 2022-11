Disney gaat derde The Princess Diaries-film maken

Er komt een derde deel van de filmreeks The Princess Diaries. Disney gaat de film produceren en het script is van de hand van Aadrita Mukerji. Het is nog niet zeker of actrices Anne Hathaway en Julie Andrews terugkeren om hun rollen uit de eerste twee delen weer te spelen.

Volgens bronnen van The Hollywood Reporter zal de derde film het verhaal van de eerste twee opvolgen. Hathaway zou nog niet hebben getekend voor het vervolg, maar liet eerder in interviews al weten dat ze een derde Princess Diaries-film wel ziet zitten.

"Als er een manier is om Julie Andrews weer te strikken, moeten we daar alles aan doen. Dan reizen we gewoon af naar waar zij op dat moment is, zetten we een green screen achter haar en zorgen we ervoor dat het lukt", grapte de actrice eerder.

Hathaway speelt in de eerste twee delen de scholiere Mia, die erachter komt dat ze een prinses is in het fictieve Europese land Genovia. Haar oma, gespeeld door Andrews, is de koningin.

