Het lastige leven van succesvolle Iraanse filmmakers: 'Het is een mijnenveld'

Heb je als beginnend filmmaker eindelijk een wereldpremière te pakken, mag je niet naar de vertoning om een praatje te houden. Het overkomt het Iraanse regisseursduo Farnaz en Mohammadreza Jurabchian met hun film Silent House, die nu in Amsterdam op het IDFA draait. Reden voor een feestje, maar de grenzen van Iran zitten potdicht. Zeker voor hen.

Het is het eerste dat opvalt tijdens het videobellen met zus Farnaz en broer Mohammadreza: Farnaz draagt geen hoofddoek. Opzettelijk. Ze noemt dat geen protest, maar benadrukt wel dat we een screenshot mogen maken van het gesprek om bij het artikel te plaatsen. Het regisseursduo komt dan net terug van de derde digitale screening van hun film.

Silent House werd op IDFA genomineerd voor Best First Feature, de prijs voor het beste regiedebuut. De autobiografische documentaire vertelt het alledaagse verhaal van de drie generaties van hun familie tegen de achtergrond van de turbulente Iraanse geschiedenis.

Voor de documentaire hebben ze homevideo's, interviews met familieleden en historisch materiaal gebruikt. Bijna de hele film speelt zich af in de honderd jaar oude villa in Teheran, waar Farnaz en Mohammadreza opgroeiden.

Het interview met Farnaz en Mohammadreza Jurabchian in Iran.

Voor de rechter vanwege 'artistieke en culturele communicatie'

De twee mochten niet naar Amsterdam komen om te praten over hun documentaire. Nog voordat ze hun koffers konden pakken, riep de Iraanse overheid hen al een halt toe. Farnaz en Mohammadreza kregen een reisverbod opgelegd. Het duo moet nu voor de rechter komen wegens "artistieke en culturele communicatie met de wereld". "Maar dat is toch geen misdaad?" vraagt Farnaz zich hardop af.

Farnaz en Mohammadreza zijn momenteel op borgtocht vrij. Ze geven uit veiligheidsoverwegingen geen verdere details over hun juridische situatie. "Maar als je zegt dat onze veiligheid in Iran al zes maanden onder druk staat, weten de mensen genoeg."

De twee zien zelf niet wat er mis is met de film of waarom de Iraanse autoriteiten niet wilden dat zij naar het filmfestival konden gaan. Het blijft gokken.

IDFA-directeur: 'We moeten onze ogen niet sluiten voor wandaden' Het International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA) ontvangt elk jaar ongeveer vierduizend films en projecten, waarvan er uiteindelijk zo'n driehonderd voor het festival worden geselecteerd. Uit Iran zijn dit jaar vijf producties geselecteerd, tegenover 48 uit Frankrijk en 39 uit Duitsland.

In de afgelopen vier jaar wees IDFA twee Iraanse films af wegens banden met het autoritaire regime. "Ik had graag meer Iraanse films gekozen als dat mogelijk was geweest", zegt IDFA-directeur Orwa Nyrabia. "Maar Iran maakt weinig documentaires waaruit een onafhankelijke stem blijkt. De originaliteit van de producties uit dat land wisselt elk jaar."

Wanneer de invloed van het Iraanse regime sterk is, worden Iraanse films volgens Nyrabia minder onafhankelijk. Momenteel is deze invloed enorm, zegt hij. Hij noemt het "gestoorde" reisverbod van de Jurabchians als voorbeeld. "We moeten onze ogen daar niet voor sluiten en Silent House juist nu laten zien. Dat maakt de overheid duidelijk dat ze niet ongezien wegkomt met haar wandaden. En het laat aan de regisseurs zien dat ze er niet alleen voor staan. Dat ze een internationale gemeenschap hebben die in ze gelooft."

'Als wij niet kunnen reizen, moet de film dat maar doen'

Tasten in het duister: het is tekenend voor de situatie van veel filmmakers in Iran, van wie er drie om onduidelijke redenen nog altijd vastzitten. Farnaz en Mohammadreza omschrijven het Iraanse filmlandschap van nu als "een mijnenveld, waarin de rode lijnen constant verplaatsen". "Je weet nooit wanneer je opgepakt of verbannen wordt." Of een reisverbod opgelegd krijgt.

Het bittere gevolg is dat de twee nu niet live bij hun eerste publieke screening aanwezig kunnen zijn. Daarmee missen ze de interactie met het publiek, volgens hen onmisbare voeding voor documentairemakers. "Maar als wij de wereld niet over kunnen reizen, dan moet onze film dat maar doen."

Een volgend project zit er voor de regisseurs voorlopig niet in. Het lukt ze niet om onder de huidige omstandigheden te werken. "Je denkt constant na over beperkingen. Je moet overal de achtergrond van checken. Je bent dus gewoon je artistieke vrijheid kwijt."

Een still uit de film Silent House.

De kunst begint te sterven

En dan ben je ook nog eens vrouw. Farnaz: "Vrouwelijke regisseurs moeten extra omslachtig te werk gaan om geaccepteerd te worden én extra sterk in hun schoenen staan om überhaupt gezien te worden."

Farnaz en Mohammadreza nemen even een adempauze. Ze willen graag nog een documentaire maken over de dappere vrouwen in Iran, die op dit moment met gevaar voor eigen leven de verboden trotseren. Farnaz: "Want dat mis ik in film: een portret van een dappere Iraanse vrouw."

Op de vraag of ze bang is voor de consequenties van dit interview, reageert ze luchtig: "We kregen het advies onze mond te houden, maar nu denk ik dat we beter zo open mogelijk kunnen zijn. Wat kunnen we anders, helemaal stoppen met praten? Dat is niet mogelijk. Want als je jezelf begint te censureren, is je kunst al dood."