Regisseur Haggis moet hogere schadevergoeding betalen in verkrachtingszaak

De schadevergoeding die de Canadese filmmaker Paul Haggis moet betalen voor het verkrachten van een vrouw valt flink hoger uit. Haggis werd vorige week al veroordeeld tot het betalen van een compensatie van 7,5 miljoen dollar (zo'n 7,3 miljoen euro). Dat bedrag is door dezelfde jury als extra strafmaatregel verhoogd naar 10 miljoen dollar.

Het slachtoffer, Haleigh Breest, is een voormalig medewerker van een filmevenement in New York. De inmiddels 69-jarige Haggis nam haar in 2013 na een evenement mee naar zijn hotelkamer waar hij haar dwong tot orale seks. Vervolgens zou hij over zijn gegaan tot verkrachting. Breest was toen 26 jaar oud.