Bioscopen zien door hoge energierekening geen uitweg en verhogen ticketprijs

Bioscopen en filmhuizen gaan de hoge energiekosten toch doorberekenen aan hun bezoekers, blijkt uit een rondgang van NU.nl. Eerder zeiden ze dit juist niet van plan te zijn. Maar de bioscopen zien nu geen andere uitweg meer, al hopen ze nog steeds op financiële steun van het kabinet.

Bioscopen en filmhuizen hebben door het gebruik van energieslurpende projectoren doorgaans een flinke energierekening. Bovendien zijn ze vaak gevestigd in oude panden die slecht geïsoleerd zijn.

Dat geldt bijvoorbeeld voor Rialto in Amsterdam. "Ons pand in de wijk De Pijp is honderd jaar oud. We zijn daarom op dit moment bezig met het vervangen van de laatste ramen door dubbelglas", zegt hoofd bedrijfsvoering Jennie Zijlmans.

"Naast het verduurzamen van het pand, zijn we aan het bekijken hoe we op andere manieren kunnen bezuinigen. Zo zetten we de projectoren uit in de zalen die niet in gebruik zijn. Maar we hebben ook de reguliere ticketprijzen moeten verhogen. Die prijsverhoging geldt niet voor minima en studenten."

Lumière Cinema in Maastricht heeft enkele maanden geleden de prijzen al verhoogd. "De ticketprijzen verhogen vinden we moeilijk, dus we zijn dat niet zomaar binnenkort weer van plan", zegt directeur Nico Haenen. "We sprokkelen nu alle kostenposten bij elkaar om te bekijken waar we nog op kunnen bezuinigen. De belangrijkste zorg is natuurlijk dat de energieprijzen nog verder stijgen en daarmee een onbeheersbare en onbetaalbare kostenpost worden."

'Het moet voor onze bezoekers wel aangenaam blijven'

Een andere manier om te bezuinigen is om de verwarming een paar graden lager te zetten. Maar dat zal niet voor alle bioscopen en filmhuizen veel uitmaken. Forum Groningen beschikt over vijf bioscoopzalen, maar die bevinden zich in een pand van 17.000 vierkante meter dat ook voor andere doeleinden wordt gebruikt.

"Wij kopen met de andere organisaties de energie in en zijn daarmee grootverbruiker. Voor ons betekent het dat we volgend jaar van 400.000 euro naar 1,2 miljoen euro aan energiekosten gaan", zegt directeur-bestuurder Dirk Nijdam. "Waar voorheen de deuren van onze horecagelegenheid openstonden, blijven deze om energie te besparen nu dicht. Ook zetten we waar mogelijk de temperatuur iets lager. Maar het moet voor onze bezoekers wel aangenaam blijven."

Ook bioscoop KINO in Rotterdam is druk met verduurzamen. "In januari 2023 openen we twee nieuwe zalen en we gebruiken deze verbouwing om het hele pand uit 1908 zo veel mogelijk te verduurzamen. En wanneer we projectoren vervangen, doen we dit met laserprojectoren die minder energie verbruiken", zegt financieel directeur Frank Groot.

'Zoveel opties hebben wij niet'

Maar dat is niet genoeg. Want niet alleen de energieprijzen, maar ook andere kosten gaan omhoog. Zo lopen de personeels- en inkoopkosten op. "Daarom hebben we kort geleden de reguliere ticketprijzen verhoogd. De tickets zijn nog steeds niet duur, maar toch is dat nooit leuk."

Zo blijven de bioscopen en filmhuizen puzzelen met hun kosten. Ze hoeven geen voorstellingen te schrappen, maar de nood wordt wel steeds hoger.

Volgens Gulian Nolthenius, directeur van de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF), lopen de situaties uiteen en zijn die ook afhankelijk van lopende contracten. "De bioscopen en filmtheaters zullen er alles aan doen om eventuele verhogingen beperkt te houden om ervoor te zorgen dat het bezoek een van de goedkoopste uitjes blijft."

"We doen wat we kunnen, maar zoveel opties hebben wij niet", benadrukt Nijdam van Forum Groningen. "Voor een oplossing voor de hoge energiekosten kijken wij naar de overheid. Die moet bijspringen."

