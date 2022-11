Iraniër overleden die 18 jaar vastzat op vliegveld en wiens leven werd verfilmd

Een Iraanse man die achttien jaar vastzat op het Parijse vliegveld Charles de Gaulle en op wie regisseur Steven Spielberg de film The Terminal baseerde, is zaterdag overleden. Mehran Karimi Nasseri overleed door een natuurlijke oorzaak in de terminal, zegt een woordvoerder van het vliegveld tegen persbureau AFP.

De in 1945 geboren Iraniër zat vanaf 1988 vanwege problemen met zijn asielaanvraag in een soort niemandsland op het vliegveld en kon nergens anders heen.

Hij kwam in Parijs terecht nadat hij vanuit Iran naar Londen, Berlijn en Amsterdam was gevlogen om zijn moeder te zoeken. In elk land werd hij uitgezet omdat hij niet de juiste papieren had.

In 1999 kreeg hij een verblijfsvergunning in Frankrijk als vluchteling, maar volgens zijn advocaat durfde hij de luchthaven niet te verlaten. In 2006 deed hij dat toch.

Op Charles de Gaulle bekommerde een netwerk van sympathisanten zich om de Iraniër tijdens zijn achttienjarige verblijf. Ze gaven hem onder meer eten, medische hulp en boeken.

Zijn situatie zorgde voor enige bekendheid en inspireerde regisseur Spielberg om The Terminal te maken, een film met Tom Hanks in de hoofdrol. In de film draait het om een man die vastzit op de luchthaven JFK in New York nadat in zijn thuisland een revolutie was uitgebroken.

Volgens een luchthavenfunctionaris keerde Karimi Nasseri een aantal weken geleden terug naar het vliegveld, waar hij opnieuw verbleef, schrijft The Guardian. Hij overleed in terminal 2F.

Aanbevolen artikelen