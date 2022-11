Acteur Alec Baldwin klaagt crew aan voor fataal schot op filmset

Alec Baldwin klaagt een aantal medewerkers van de westernfilm Rust aan, meldt de The Washington Post . Tijdens de filmopnames kwam cameravrouw Halyna Hutchins in oktober 2021 om het leven.

Op de filmset in de staat New Mexico oefende de Amerikaanse acteur met een revolver die afging. Het schot trof de cameravrouw dodelijk in de borst. Filmregisseur Joel Souza raakte daarbij gewond. Baldwin wil wapensmid Hannah Gutierrez-Reed voor de rechter slepen, omdat zij de supervisie had over de wapens en munitie op de filmset.