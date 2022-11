Kevin Conroy, stemacteur achter Batman, overleden op 66-jarige leeftijd

Kevin Conroy, de stemacteur die jarenlang de rol van Batman op zich nam in diverse films, series en videogames, is overleden. Dat meldt Batman-uitgever DC Comics vrijdag. De Amerikaan stierf donderdag op 66-jarige leeftijd na een kort ziekbed.

Conroy speelde in het begin van zijn carrière in het theater en maakte in 1992 zijn debuut als de superheld in de tv-serie Batman: The Animated Series. Later leende hij zijn stem uit aan animatiefilms en videogames die over de Dark Knight werden gemaakt. In een reactie laat producer Paul Dini van de serie weten dat Conroy zeer gemist zal worden. "Kevin is een held in iedere zin van het woord. Onvervangbaar. Eeuwig."