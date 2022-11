Recensieoverzicht: Wakanda Forever is een lusteloos maar emotioneel vervolg

Wakanda Forever, het langverwachte vervolg op de superheldenfilm Black Panther, is vanaf donderdag in de bioscopen te zien. Black Panther werd enorm positief ontvangen en bedolven onder de prijzen, maar de meningen over het vervolg lopen flink uiteen.

Trouw - twee sterren

"Zou het kunnen dat een overdaad aan visuele effecten niet alleen een enkele film beschadigt, maar de filmkunst als geheel? Dat filmmakers de kunst van het belichten verleren, van de juiste camerahoek kiezen, van een scène spannend choreograferen? Het antwoord op die retorische vraag is Black Panther: Wakanda Forever, een lusteloos Marvel-spektakel waar de eerste echte actiescène op een brug zo slecht is gechoreografeerd dat je bijna in slaap valt. En dat is nog maar het begin."

de Volkskrant - vier van de vijf sterren

"Black Panther: Wakanda Forever begint, hoe kan het ook anders, in zware mineur. 'Je broer is bij de voorvaderen', krijgt prinses Shuri (Letitia Wright) te horen, zomaar, uit het niets. Haar broer - die werd in die eerste Black Panther (2018) vertolkt door Chadwick Boseman. De destijds kersvers doorgebroken steracteur overleed in de zomer van 2020 aan de gevolgen van darmkanker.

De sterkste vondst van regisseur-scenarist Ryan Coogler en co-scenarist Joe Robert Cole is hun keuze om Bosemans dood een wezenlijk onderdeel te maken van deze vervolgfilm. Overleden, maar niet verdwenen, heet dat in Wakanda Forever."

AD - drie van de vijf sterren

"De film is gedrenkt in, maar gaat heel gepast ook óver rouw. Zo'n begrafenissfeer kan je natuurlijk niet volhouden, zeker niet in een blockbuster van dik 2,5 uur. Er moet wat tegenover staan. Laat de film uitgerekend daar op nat gaan. Misschien uit angst voor respectloosheid is naast Boseman ook de humor van het origineel absent. Bovendien kiest Black Panther: Wakanda Forever naast het eerbetoon voor een nogal ernstig plot vol politiek geladen, lange dialogen."

De Telegraaf - drie van de vijf sterren

"Black Panther speelde in op Afrikaanse trots en op een nog altijd sluimerende woede over roofkolonialisme. Wakanda Forever voegt daar eerherstel voor Latijns-Amerikaanse indianenvolken aan toe. Alleen neemt schrijver-regisseur Coogler vervolgens een rare afslag door Namor een oorlog met Wakanda te laten ontketenen. Een stap die vrijwel elke logica ontbeert. Hiermee raakt bovendien de verbinding met de 'echte' wereld in het gedrang, die een superheldenavontuur als dit relevantie moet geven."

NRC - twee van de vijf sterren

"Eigenlijk voelt de film als een tussendeel, wat wordt bevestigd door de belofte in de aftiteling dat Black Panther zal terugkeren. Een intrigerend subplot over spanningen tussen Wakanda en het rijke Westen verdwijnt na het eerste half uur uit beeld: spaart Coogler zijn kruit voor de grote finale?

Een lage middenmoter in het uitdijende Marvel-universum helaas. Al is het onmogelijk niet ontroerd te raken door het eerbetoon aan Boseman aan het einde. En voelt het na de emancipatie van de zwarte redder in deel 1 verfrissend dat Wakanda Forever eigenlijk alleen vrouwelijke superhelden kent."

