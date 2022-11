Nieuw op Netflix: deze films en series verschenen afgelopen week

Elke week breidt Netflix zijn aanbod verder uit met nieuwe series en films. Deze week worden onder andere het nieuwe seizoen van The Crown en de comeback van Lindsay Lohan in de romantische kerstfilm Falling for Christmas toegevoegd.

Series

The Crown (seizoen 5)

Na twee jaar is het vijfde seizoen van The Crown te zien. Er was veel kritiek op het nieuwe seizoen, omdat Netflix geen disclaimer toevoegde aan de gedramatiseerde afleveringen. Seizoen 5 wordt door recensenten ook niet unaniem positief ontvangen. In dit seizoen wordt het begin van de jaren negentig behandeld en zien we onder meer hoe het huwelijk tussen Charles (Dominic West) en Diana (Elizabeth Debicki) op de klippen loopt.

Warrior Nun (seizoen 2)

Ava (Alba Baptista) probeert met hulp van haar medenonnen de ontsnapte demon Adriel (William Miller) te verslaan. Ergens bevindt zich een eeuwenoud wapen waarmee Adriel al eerder is verslagen. Maar waar dit wapen precies is, is onduidelijk. De Samaritanen, een genootschap dat probeert de kerk te ontmaskeren, doen in dit seizoen ook hun intrede.

FIFA Uncovered (seizoen 1)

In deze documentaire krijgen we een compleet beeld van de wereldvoetbalbond. Hoe heeft het kunnen gebeuren dat eerst Rusland en nu Qatar het grootste sportevenement ter wereld mag organiseren? Welke steekpenningen zijn er betaald? En hoe ziet de organisatie van de FIFA er vanbinnen uit? In de documentaire wordt onderzocht of dat komt door geld, corruptie en macht.

Films

12 Strong (2017)

Mitch Nelson (Chris Hemsworth) is net gewend aan zijn kantoorbaan binnen defensie als de aanslagen op het WTC plaatsvinden. Mitch meldt zich vrijwillig aan bij Special Forces Group 595. Hij werkt vervolgens samen met Afghaanse rebellen om de stad Mazar-i-Sharif in te nemen en de Taliban te verdrijven.

Falling for Christmas (2022)

In deze romantische kerstfilm valt rijkeluisdochter Sierra Belmont (Lindsay Lohan) van een berg nadat zij ten huwelijk is gevraagd door haar vriend Tad (George Young). Herbergier Jake (Chord Overstreet) vindt haar onderaan de berg en brengt haar naar het ziekenhuis. Daar blijkt dat Sierra aan geheugenverlies lijdt. Jake neemt haar tijdelijk in huis en al snel slaat de vonk tussen de twee tegenpolen over.

Orgasm Inc: The Story of OneTaste (2022)

OneTaste was een snelgroeiende Amerikaanse start-up die het taboe op seks wilde doorbreken. Bij het bedrijf mocht openlijk over seks gepraat worden. Het team ging samen op een ontdekkingstocht naar de ware aard van genot. Al snel sloeg de sfeer om binnen de community en begon die steeds meer op een sekte te lijken.

Jackass 3.5: The Unrated Movie (2011)

De film Jackass 3D beschikte over een hoop materiaal dat niet op het witte doek te zien was. Zonde om weg te gooien, dachten de mannen. De stunts van Johnny Knoxville, Bam Margera en de rest zijn in Jackass 3.5 ongeveer hetzelfde als voorheen.

Balle Perdue 2 (2022)

In dit vervolg op de Franse actiefilm Balle Perdue zien we hoe ex-crimineel en politieautomonteur Lino (Alban Lenoir) uit is op wraak, nadat hij ten onrechte was verdacht van de moord op zijn mentor. Samen met Julia (Stéfi Celma) stelt hij een nieuwe narcoticabrigade samen en gaat hij achter de corrupte agenten aan die zijn broer en zijn mentor hebben vermoord.

Capturing the Killer Nurse (2022)

Deze documentaire vertelt het ware verhaal van Charles Cullen, die meerdere patiënten doelbewust om het leven heeft gebracht. Maar een medische moordzaak is lastig aan te tonen, waardoor het moeilijk is om hem te ontmaskeren.

Deze films en series kwamen deze week ook naar Netflix:

5 november

Erbarme Dich (2015)

Kac Wawa (2012)

Blitzed: The 80's Blitz Kids Story (2021)

Cuba's Wild Revolution (2019)

Hálfur Álfur (2020)

The Haunting of Margam Castle (2020)

7 november

Deepa en Anoop (seizoen 2)

8 november

Minions & More 2 (2022)

Neal Brennan: Blocks (2022)

9 november

The Soccer Football Movie (2022)

11 november

Don't Leave (2022)

