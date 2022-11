Regisseur Paul Haggis verliest verkrachtingszaak en moet 7,5 miljoen betalen

De Canadese filmmaker Paul Haggis is door een jury in New York schuldig bevonden aan de verkrachting van een vrouw. Hij moet haar een schadevergoeding van 7,5 miljoen dollar (ruim 7,5 miljoen euro) betalen, meldt The New York Times. De regisseur is bekend van films als Million Dollar Baby en Crash, waarmee hij in 2006 twee Oscars won.

Het slachtoffer, Haleigh Breest, is een voormalig medewerker van een filmevenement in New York. In 2013 nam de inmiddels 69-jarige Haggis haar na een evenement mee naar zijn hotelkamer.

Daar zou hij haar hebben gedwongen tot orale seks. Vervolgens zou de verkrachting hebben plaatsgevonden. Breest was toen 26 jaar oud. Haggis beweerde altijd dat de seksuele ontmoeting met wederzijdse instemming was.

Afgelopen zomer werd de regisseur in Italië ook beschuldigd van seksueel misbruik. De rechtbank in de stad Lecce besloot echter geen verder onderzoek in te stellen naar de beschuldigingen.

Eerder

Aanbevolen artikelen