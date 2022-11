Demi Moore wordt 60: hoe haar carrière Striptease amper overleefde

Demi Moore was ooit een van de veelbelovendste actrices van Hollywood. Vrijdag viert ze haar zestigste verjaardag en kan ze terugblikken op een bewogen carrière met veel pieken en stevige dalen. Moore is nooit gestopt met acteren, maar zo populair als na Ghost is ze nooit meer geworden. En dat allemaal door de film Striptease.

Iconisch zijn ze, de acteurs die deel uitmaken van de 'Brat Pack'. De term werd gebruikt voor een handvol acteurs die in de jaren tachtig doorbraken en in die tijd bepalend waren voor de filmindustrie. Emilio Estevez, Charlie Sheen en Molly Ringwald spelen in films als The Breakfast Club en Pretty in Pink. Demi Moore, die in die tijd al speelt in General Hospital, voegt zich bij die groep als ze te zien is in de film St. Elmo's Fire. De combinatie van soapactrice en 'Brat Pack'-ster blijkt een gouden formule: Moore wordt steeds vaker gevraagd voor grotere rollen.

In 1990 is Moore naast Patrick Swayze te zien in Ghost. De actrice verslaat Nicole Kidman en Madonna in de strijd om de rol van Molly en dat doet haar carrière goed. De film met de bekende pottenbakscène wordt genomineerd voor vijf Oscars, waaronder die voor beste film, en is een regelrechte bioscoophit. Moore ontvangt een Golden Globe-nominatie voor haar rol en timmert hard aan haar carrière.

Rollen in films als Nothing But Trouble, A Few Good Men en Indecent Proposal maken dat Moore niet meer weg te denken is uit Hollywood. Iedereen lijkt met haar te willen werken.

Demi Moore en Patrick Swayze in Ghost (1990). Foto: BrunoPress

Dat betaalt zich (letterlijk) uit: midden jaren negentig is ze de best betaalde actrice van Hollywood. Maar daar gaat het ook meteen mis. Want hoewel Moore een recordsalaris van 12,5 miljoen dollar ontvangt voor Striptease, blijkt de film een enorme misstap in haar carrière te zijn. Moore speelt een voormalig FBI-medewerker die geen andere mogelijkheid ziet dan te gaan strippen om voldoende geld binnen te harken om de voogdij over haar dochter terug te winnen. De zwarte komedie wordt door recensenten kapot geschreven. Hoewel Striptease het redelijk doet in de bioscoop, lijkt Moores succesvolle carrière voorbij.

Ze wordt genomineerd voor een Razzie, de 'prijs' voor slechtste film. Na Striptease volgt The Juror, waar geen hond naar komt kijken en waar critici niets positiefs over te zeggen hebben. In die tijd gaan er ook verhalen dat Moore zich gedraagt als een diva die op de set torenhoge eisen stelt waar filmstudio's amper aan kunnen voldoen. Een tweede Golden Globe-nominatie voor haar rol in If These Walls Could Talk lijkt het imago van de actrice niet op te kunnen poetsen.

"Op een punt in mijn carrière ben ik aangemoedigd een film te doen om alle verkeerde redenen, namelijk om geld", vertelde Moore jaren later, zonder Striptease te noemen. "Ik had destijds een heel sterk gevoel: ik moet dit niet doen, dit is niet goed en niet veilig. Maar ik heb dat gevoel niet gevolgd. Ik heb naar anderen geluisterd en had niet voldoende vertrouwen om naar mijn gevoel te luisteren."

Demi Moore speelde in Striptease Erin Grant, een voormalig FBI-medewerker die haar geld moet verdienen met strippen. Foto: BrunoPress

"Mensen willen haar gewoon niet zien", vertelt een leidinggevende bij Disney Studio's in die tijd aan Newsweek. De filmstudio heeft getwijfeld of G.I. Jane wel uitgebracht moest worden, uit angst dat de negatieve reacties op Moores gedrag overslaan op Disney. Het levert Moore een nieuwe titel op: box office poison, een actrice die de filminkomsten negatief beïnvloedt.

Na G.I. Jane is Moore voor het eerst sinds het begin van haar carrière drie jaar lang niet te zien in welke productie dan ook. Ze legt zich toe op de opvoeding van haar drie dochters en keert pas weer terug in 2000. Haar acteerwerk in Passion of Mind wordt positief ontvangen, maar de film niet en dus trekt Moore zich weer terug.

Toch wordt Moore door veel mensen in de filmindustrie gezien als een voorbeeld. Ze was de eerste actrice die eiste dat ze evenveel betaald kreeg als haar mannelijke collega's en was sinds de jaren negentig coproducer van de films waarin ze speelde.

Gestopt met acteren is Moore nog lang niet: momenteel is ze druk met de opnames van de horrorfilm The Substance. Dat haar carrière anders is verlopen dan ze misschien gehoopt had, zit haar niet in de weg. Ze ziet de tegenslagen als een leerschool. "De lastigste momenten in mijn leven gaven mij de kans te groeien als mens."

