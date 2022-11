Lindsay Lohan is terug van weggeweest: hoe de gevallen actrice zich herpakt

De afgelopen jaren hoorden we weinig anders over Lindsay Lohan dan over haar getroebleerde privéleven. De actrice maakte na grote successen als Mean Girls en Freaky Friday geen noemenswaardige bioscoopfilms meer, maar ze is nu klaar voor haar comeback met Netflix-kerstfilm Falling for Christmas. Langzaam krabbelt ze op uit een diep dal.

Lohans carrière lijkt lange tijd niet kapot te krijgen, maar haar feestgedrag krijgt het uiteindelijk toch voor elkaar. De actrice heeft vanaf 2006 regelmatig conflicten met werkgevers vanwege de lange nachten die ze doorbrengt in clubs. Volgens haar bazen zijn de uitgaansavonden niet goed voor haar prestaties. Ze wordt dan ook meer dan eens ontslagen.

Het einde van Lohans wilde avonden is dan nog niet in zicht. Het gaat van kwaad tot erger als de actrice meermaals in aanraking komt met justitie voor rijden onder invloed van alcohol en bezit van cocaïne. Al snel wordt duidelijk dat Lohan kampt met een verslaving, waar ze jarenlang mee zal worstelen.

Tussen 2006 en 2013 is er weinig over van het succes dat ze in haar tienerjaren had. Ze werkt hier en daar wel mee aan films, maar een bioscoophit als Mean Girls zit er niet tussen. Achter de schermen blijft ze kampen met haar verslavingen. Ze laat zich zeker zes keer opnemen in verschillende afkickklinieken. In 2013 doet Lohan de deur van de afkickkliniek definitief achter zich dicht en pakt ze de draad langzaamaan weer op.

Lindsay Lohan in de film Mean Girls (2004). Foto: BrunoPress

Lohan opent meerdere nachtclubs in Griekenland

Het duurt niet lang voordat Lohan alweer voor de camera verschijnt; eerst voor een interview met Oprah Winfrey en daarna de achtdelige documentaireserie Lindsay, uitgezonden door het Oprah Winfrey Network. In de docuserie wordt haar strijd om nuchter te blijven en het heropbouwen van haar carrière gevolgd. Het contact met Winfrey houdt ook ver na de samenwerking stand. Lohan zegt dat de presentatrice haar heeft geholpen haar leven weer op de rit te krijgen.

Na de docuserie laat Lohan zich zo nu en dan weer zien bij award- en talkshows, ze doet wat stemacteerwerk en speelt naast Harry Potter-acteur Rupert Grint in de Britse comedyserie Sick Note. Maar de actrice lijkt ook toe aan een nieuwe uitdaging. Ze opent meerdere nachtclubs in Griekenland. Hiervoor laat ze zich opnieuw volgen door camera's voor een eigen realityserie. Van lange duur is de carrièreswitch niet: inmiddels heeft ze de meeste horecazaken weer van de hand gedaan.

Waar veel afgekickte sterren maar wat graag praten over hun verbeterde leven, laat Lohan maar weinig los over hoe het met haar gaat. De actrice vertelt zo nu en dan wel dat ze geen feestbeest meer is en dat ze er meer plezier uit haalt om voor haar vrienden te koken en samen muziek te luisteren. Maar keiharde uitspraken over haar verslavingen doet Lohan niet.

Netflix ziet wel wat in Lohan, recensenten niet allemaal positief

In maart van dit jaar wordt bekend dat Lohan een contract heeft getekend bij Netflix om drie films te maken, waarvan Falling for Christmas de eerste is. In de romantische comedy speelt Lohan een rijke erfgename die na een wintersportongeluk haar geheugen kwijt is.

Of het ook de gedroomde comeback wordt, valt nog te bezien. De recensies zijn namelijk niet allemaal positief. The Hollywood Reporter brandt zowel de film als het acteerwerk van Lohan af.

"Ze heeft net zoveel recht als wie dan ook om te proberen een comeback te maken. Maar de hoogtepunten in haar rommelige carrière waren vooral te danken aan de juiste rollen en niet zozeer aan haar acteertalent. In Falling for Christmas is er weinig verschil tussen haar verwende personage in het begin en haar ontwikkelde personage tegen het einde. Het zijn vooral haar outfits die de kijker het verschil moeten laten zien."

Gelukkig voor Lohan is Variety een stuk complimenteuzer. "Het personage van Lohan zou in mindere handen wellicht wat vlak zijn, maar de actrice speelt met humor, kwetsbaarheid en verve. Ze is hilarisch als ze haar personage compleet onuitstaanbaar moet neerzetten."

Lohan heeft nog twee Netflix-films om alle critici op haar hand te krijgen.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen