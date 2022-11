Serie Carnival Row met Orlando Bloom stopt na tweede seizoen

De fantasyserie Carnival Row stopt na het tweede seizoen, maakt Prime Video maandag bekend. De laatste afleveringen verschijnen vanaf 17 februari bij de streamingdienst.

In Carnival Row speelt Orlando Bloom een politierechercheur in The Burgue. In die middeleeuws ogende stad wordt een reeks moorden gepleegd op mythische wezens. Na alle onderdrukking van haar soort, zint de fee Vignette (Cara Delevingne) in het tweede seizoen op wraak.