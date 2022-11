The Matrix-actrice Carrie-Anne Moss te zien in nieuwe Star Wars-serie

Carie-Anne Moss, die eerder in de film The Matrix te zien was, is maandag toegevoegd aan de cast van de aankomende Star Wars-serie The Acolyte. Ook Game of Thrones-acteur Dean-Charles Chapman zal in de serie te zien zijn.

Eerder werd al duidelijk dat de hoofdrollen worden gespeeld door Amandla Stenberg en Lee Jung-jae. Zij zijn bekend van respectievelijk The Hunger Games en Squid Game.

De serie speelt zich af tijdens het High Republic-tijdperk, een periode in het Star Wars-universum die eeuwen duurt en enkele tientallen jaren voor de gebeurtenissen in de film Star Wars Episode I: The Phantom Menace ten einde komt. Er zijn al verschillende boeken uitgebracht over het tijdperk, maar de serie met Carrie-Anne Moss is de eerste liveactionproductie die in deze periode plaatsvindt.

Andere acteurs in de serie zijn Dafne Keen (Logan) en Charlie Barnett (Russian Doll). De productie van The Acolyte is inmiddels begonnen, maar de releasedatum is nog onbekend. De serie, die beschreven wordt als "mystery-thriller", zal te zien zijn op streamingplatform Disney+.

Aanbevolen artikelen