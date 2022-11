Na vier seizoenen is het voor The Crown weer tijd voor een rits nieuwe acteurs. Wie was de afgelopen jaren het overtuigendst als Elizabeth of Charles? En hoe doet de nieuwe cast het volgens critici in het seizoen dat vanaf deze week te zien is? NU.nl zet de belangrijkste acteurs op een rij.

Elizabeth

Claire Foy legde de lat meteen hoog in het eerste seizoen van The Crown. Haar rol als de jonge prinses die plotseling de stap naar de troon moet zetten leverde enthousiaste recensies op. "Foy liet ons zien hoe een levendige jonge vrouw transformeerde en werd afgevlakt tot nationaal symbool", schreef The New York Times. Het leverde Foy twee Emmy-nominaties op, waarvan ze er eentje verzilverde.

Datzelfde gold voor Olivia Colman, die Elizabeth speelde vanaf het derde seizoen: ook zij was goed voor achtereenvolgens een nominatie (2020) en een Emmy (2021). In haar prijzenkast staat ook een Golden Globe voor dezelfde rol. De Britse actrice liet meer ingehouden spel zien dan haar voorganger. "Foy was indrukwekkend, Colman beeft", schreef Vanity Fair. "Haar spel kenmerkt zich door de wrok tegen haar eigen rol. Een trillende frustratie die net onder de oppervlakte wordt gehouden."

Als nieuwste opvolger vertoont dit seizoen ook Imelda Staunton fysiek grote gelijkenissen met de koningin. Toch lijken recensenten ditmaal minder enthousiast. "Een stijve bovenlip hoort bij het koninklijk huis, maar Foy en Colman lieten ook lagen onder dat oppervlak zien."

"Staunton doet het prima", vindt Indiewire. "Maar er is gewoon te weinig interesse in haar karakter om de getalenteerde actrice een echte kans te geven." Variety sluit zich daarbij aan: "Haar personage is niet echt een personage te noemen."

Van links naar rechts: Claire Foy, Olivia Colman en Imelda Staunton als koningin Elizabeth. Foto: Netflix

Philip

Sinds de eerste aflevering van het eerste seizoen krijgt Elizabeth al gezelschap van Philip. De prins is niet het sympathiekste personage uit de serie en kampt met verschillende trauma's. Overigens zijn die niet allemaal op waarheid gebaseerd, legde Vogue eerder uit.

Matt Smith beet in 2016 het spits af en kreeg twee jaar later een Emmy-nominatie voor zijn rol. Die verzilverde hij uiteindelijk niet. Wat dat betreft deed zijn opvolger het net iets beter. Tobias Menzies won in 2021 namelijk wél een Emmy voor zijn vertolking van Philip.

Screenrant vindt dat er voor beide acteurs iets te zeggen valt. Zo zou Smith niet alleen een harde prins laten zien, maar ook de breekbare kant van Philip. Als oudere versie liet Menzies een man met een laag zelfbeeld zien, waardoor hij meer werd dan alleen een norse vijftiger.

Jonathan Pryce is de derde acteur die de rol op zich neemt. Hij lijkt minder goed op de echte Philip, vindt de BBC. Juist dat maakt zijn rol goed. "Een masterclass in iemand overtuigend neerzetten, zonder ook maar een beetje op hem te lijken", schrijft de omroep.

Van links naar rechts: Matt Smith, Tobias Menzies en Jonathan Pryce als prins Philip. Foto: Netflix

Charles

De huidige koning van het Verenigd Koninkrijk is al vanaf het begin in The Crown te zien. De negenjarige Billy Jenkins speelde hem in de eerste twee seizoenen, daarna kreeg Charles een prominentere rol.

Josh O'Connor (seizoen 3 en 4) vertoonde sterke gelijkenissen met de prins en ook zijn acteerwerk werd veel geprezen. Na zijn Emmy-winst legde tegenspeler Colman uit wat hem zo goed maakte. "Ik hou er oprecht van om naar hem te kijken", zei de actrice tegen Variety. "Het verwonderde me hoe hij in z'n rol verdwijnt. Breekbaarheid, schittering, kracht, twijfel; het is er allemaal in een seconde."

Als opvolger heeft Dominic West het minder makkelijk: de acteur lijkt niet zo op Charles. Variety oordeelt resoluut: "West is simpelweg verkeerd gecast. Een trieste achteruitgang ten opzichte van de geweldige Josh O'Connor."

Dat de acteur niet heel sterk op Charles lijkt, vindt hij zelf geen probleem. "Het enige moment waarop ik echt op Charles lijk, is als ik van achter word gefilmd. Maar het sterke aan The Crown is dat het niet om imitaties gaat. Het gaat meer om het oproepen van bepaalde personen."

Van links naar rechts: Josh O'Connor en Dominic West als Prins Charles. Foto: Netflix

Diana

Diana deed pas haar intrede in het vierde seizoen van de dramaserie, maar nu al is gekozen voor een nieuwe actrice. Emma Corrin werd geprezen vanwege haar vertolking van de jonge Diana, die verliefd wordt op Charles en wordt meegetrokken in het mediacircus rond de koninklijke familie.

Corrin ontving een Emmy-nominatie en won een Golden Globe. "De actrice weet niet alleen de memorabele maniertjes van Diana over te nemen of haar stem na te bootsen: het lijkt haast wel alsof ze Diana nieuw leven inblaast. Emma Corrin is zonder twijfel de beste Diana die we ooit op beeld hebben gezien", schreef Decider over het acteerwerk van de jonge actrice.

Volgens TIME Magazine neemt Elizabeth Debicki het stokje waardig over van haar voorganger. "Haar optreden is een hoogtepunt dit seizoen. Ze weet Diana neer te zetten als een vrouw die oprecht en vriendelijk, maar ook eenzaam is. Iemand met ambities en ook een vrouw die te jong is getrouwd met een man die smoorverliefd was op een ander."