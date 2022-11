Nick & Simon en Kees Tol maken televisieprogramma over The Beatles

Het zangduo Nick & Simon maakt samen met presentator Kees Tol een televisieprogramma over The Beatles. Er is nog geen officiële naam voor de documentaire bekendgemaakt door AVROTROS. De zangers, die eerder aankondigden uit elkaar te gaan, brengen vrijdag hun laatste single uit.

"We kunnen er verder nog niet veel over zeggen", meldt een woordvoerder van AVROTROS vrijdag. "Maar ze gaan veel reizen, dus daarom maken we het nieuws nu bekend."

Het is niet duidelijk wanneer de serie precies wordt uitgezonden. Het programma zal ergens in 2023 op NPO1 te zien zijn.

Wat wel duidelijk is, is dat het drietal voor de documentaire weer op muzikale reis gaat. De Volendammers werkten eerder al samen aan een populaire ABBA-serie, dat Take A Chance On Me heet. Ook waren ze te zien in een programma over het leven van hun "muzikale helden" Simon & Garfunkel genaamd Homeward Bound. De drie gingen in Talenten zonder centen samen op reis zonder geld.

Zangers Nick Schilder en Simon Keizer kondigden eerder dit jaar aan uit elkaar te gaan. Keizer zag geen toekomst meer in het duo. Geruchten deden de ronde dat ze ruzie met elkaar zouden hebben, maar het tweetal heeft dat altijd ontkend. Vandaag brachten ze hun allerlaatste single uit.

