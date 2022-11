Recensieoverzicht Netflix-film The Takeover: 'Nederland slaat een pleefiguur'

Netflix brengt steeds vaker films en series van eigen bodem uit en met The Takeover is daar deze week een nieuwe titel bij gekomen. Holly Mae Brood speelt een ethisch hacker die in de problemen komt door onwaarheden die over haar worden verspreid. Recensenten zijn niet erg onder de indruk van de film.

AD - 1 ster

"Frank Lammers van de Jumbo-reclames als een vermaarde cybercrimineel? Het personage Thomas, gespeeld door Géza Weisz, snapt er niets van. Grappig, want de afwijkend gecaste Lammers in een bijrol is namelijk het enige lichtpuntje in deze onbeholpen en met ernstig gedateerde clichés dicht geplamuurde digithriller die wel vaker onbedoeld de lachspieren kietelt."

"Houterige zinnen als 'We moeten naar de serverruimte waar ik kan bewijzen dat ik onschuldig ben!' maken het er niet beter op. Met het dinsdag internationaal op Netflix uitgebrachte The Takeover slaat Nederland een pleefiguur."

Veronica Superguide - 1 ster

"Het is niet makkelijk om de vinger op de zere plek te leggen, want alles in deze film is slecht. Zelfs de audio heeft kuren, waardoor het op momenten klinkt alsof de dialoog er later aan toe is gevoegd. Maar een groter probleem is dat de film gewoon lachwekkend is. Een hacker die intens naar een scherm staart en met wat tikken op het toetsenbord een code schrijft om binnen een minuut een computersysteem plat te leggen, was acceptabel in de jaren negentig toen niemand wist hoe het internet werkte, maar kan nu echt niet meer."

VARAgids - 2 sterren

"Er is - door toedoen van kwaadaardige hackers, die om dat kwaadaardige karakter te benadrukken zijn uitgedost in zwarte pakjes - een zelfrijdende stadsbus op hol geslagen. En de hackers hebben ook een brug opengezet. Dus is het aan Thomas om een tragedie te voorkomen. Dit alles resulteert in een bijna-hilarische scène waarin Thomas de bus betreedt en alle passagiers blijken te staan. Wie gaat er in hemelsnaam staan in een op hol geslagen voertuig? The Takeover hangt aan elkaar van dit soort tenenkrommende ongeloofwaardigheden."

