Recensieoverzicht verfilming Stromboli: Schaap sterk, maar Van Erp maakt misser

Elise Schaap won al drie keer op rij de Televizier-Ster voor beste acteur/actrice. Meestal speelt Schaap komische personages. Maar in Stromboli, naar het gelijknamige boek van Saskia Noort, zien we de actrice in een meer dramatische rol. Recensenten zijn niet erg onder de indruk van de film.

de Volkskrant - 2 sterren

"Haar huwelijk ligt in gruzelementen, haar puberdochter wil haar niet meer spreken, ze zwalkt straalbezopen rond en heeft net voor aankomst op haar reisbestemming geneukt met de barista van de veerboot. Chaos en (zelf)destructie, dat lijken de voornaamste talenten van veertiger Sara, die aan het begin van de Saskia Noort-verfilming Stromboli ook nog haar vakantiehuisje op het Italiaanse vulkaaneiland half in de fik zet en haar tas met portemonnee en wodka erin kwijtraakt."

"De film hangt onbestemd tussen milde spot en ernst, voornamelijk bevolkt door personages die naar typetjes neigen maar dat toch net niet zijn. Wat móét je met deze lui?"

NRC - 3 sterren

"De toon lijkt gezet voor een zwarte komedie. Over een zweverige traumaverwerkingscursus, waarbij tofoe eten en op-elkaar-ligyoga verplicht zijn. De acteurs, niet alleen Schaap maar de hele internationale cast, is erg op dreef in die soms geestige scènes. Met name McInnerny als gekwelde Britse homo is een genot om naar te kijken."

"Maar Noorts roman, hoewel soms humoristisch, gaat uiteindelijk over de verwerking van Sara's jeugdtrauma: verkrachting door een buurjongen, waarover ze weigert te praten. In het boek is dat snel duidelijk. Maar in de film, een 'dramacomedy' volgens de regisseur, duurt dat even. Dat Stromboli uiteindelijk toch een gunstige indruk achterlaat, komt niet door dit slot, maar door de geweldige acteursploeg, die enorm op stoom is op de komediekant van deze hete berg."

Trouw - 2 sterren

"Hopelijk komt het nog goed, denk je, als de Nederlandse toeriste Sara op een boot naar het Italiaanse eiland Stromboli snelle seks heeft met de eerste de beste barman. Het gaat erom hoe de scène is gefilmd door Michiel van Erp, namelijk als een komedie, of beter nog: een soort slapstick. Punt is dat het niet werkt."

"Dat ligt niet aan Elise Schaap, die zich heeft bewezen als comédienne. Het is de komische timing die niet klopt, met als resultaat een pijnlijk onleuke scène. En helaas, eenmaal op Stromboli zullen de gênante situaties zich aaneenrijgen."

Telegraaf - 4 sterren

"Uiteraard draait dit drama vooral om Sara, mooi gelaagd neergezet door Elise Schaap: op het begin nog lekker onbeschaamd, later steeds kleiner en kwetsbaarder. Voorzichtig werkt regisseur Michiel van Erp zo toe naar een snijdende ontknoping. Het zal niet makkelijk zijn geweest om die allesbepalende therapiescène, met flashbacks en rollenspellen, zuiver realistisch te krijgen. Maar hij werkt op alle vlakken. "

AD - 2 sterren

"Wanneer Sara's trauma boven water is, ontbreekt de impact. Aan hoofdrolspeler Elise Schaap ligt dat niet, die bewijst na Mijn vader is een vliegtuig opnieuw een pittige rol met verve te kunnen dragen. Zij weet bovendien wél hoe je jongleert met ernst, sarcasme en kolder."

"Op de regiestoel zat Michiel van Erp van Ramses en Niemand in de Stad, een zeer begaafd film-, serie- en documentairemaker met nauwelijks missers achter zijn naam. Dit is er helaas een."

