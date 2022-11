Belgische regisseur wil met Oscar-inzending beeld van mannelijkheid veranderen

De Belgische filmregisseur Lukas Dhont wil met zijn nieuwe film Close het beeld van mannelijkheid veranderen en het belang van vriendschappen laten zien. De 31-jarige regisseur vertelt aan het ANP dat hij met name vriendschappen onder jongens wilde bespreken, omdat hechte vriendschappen volgens Dhont "minder snel als mannelijk worden gezien".

Close is vanaf donderdag in Nederlandse bioscopen te zien. De film gaat over Léo en Rémi, twee dertienjarige jongens die hechte vrienden zijn. Ze brengen veel tijd samen door tot hun vriendschap plotseling wordt verstoord.

Dhont begon aan Close nadat hij had gelezen over Amerikaans onderzoek naar vriendschappen onder jongens. "Jongens van dertien spraken heel teder en emotioneel over hun vriendschappen, maar naarmate ze ouder werden deden ze dat steeds minder", legt de regisseur uit.

Volgens Dhont groeide de afstand tussen de jongens, wat deels komt doordat het beeld van een intieme vriendschap als "minder mannelijk" wordt gezien. "We zijn gewend geraakt aan beelden van vechtende mannen, in plaats van omhelzende mannen." Daarom wilde Dhont een verhaal vertellen over een hechte jongensvriendschap.

Close is dit jaar de Belgische Oscar-inzending. Dhont won met de film onder meer de Grand Prix op het filmfestival van Cannes en andere prijzen op festivals in de VS, Hongarije, Duitsland en Noorwegen.

Voor de regisseur betekent dat dat zijn boodschap een groter podium krijgt. "Je weet dat je een groter publiek trekt als je op zo'n festival staat en wint. Ik hoop dat de film daardoor meer mensen kan vinden en aanspreken."

