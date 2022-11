Adele raadde Jennifer Lawrence filmrol af: 'Ik had naar haar moeten luisteren'

Als Jennifer Lawrence naar Adele had geluisterd, had ze in 2016 niet in de film Passengers gespeeld. De actrice vertelt aan The New York Times dat de zangeres haar afraadde de rol in de film aan te nemen. Achteraf geeft Lawrence Adele gelijk.

De actrice, die in 2019 een pauze inlaste in haar acteercarrière, vertelt dat Passengers de film was die ervoor zorgde dat ze haar keuzes ging heroverwegen. In de film speelden Lawrence en Chris Pratt mensen die te vroeg in een ruimteschip ontwaken waar ze in slaap gehouden moesten worden. "Adele zei me dat ik het niet moest doen. Volgens haar waren films die zich in de ruimte afspelen de nieuwe vampierfilms. Ik had naar haar moeten luisteren."

Lawrence kreeg het gevoel dat ze in die tijd weinig goed kon doen voor haar fans. "Het voelde alsof zij alleen naar de film kwamen omdat ik erin zat en ik de film alleen maakte, omdat de fans het zouden gaan kijken. Daardoor vroeg ik me af: wie heeft eigenlijk besloten dat dit een goede film is?", aldus Lawrence.

De actrice liet zich eerder ook al kritisch uit over enkele films die ze maakte na het succes van The Hunger Games-reeks. "Ik leverde niet de kwaliteit die ik had moeten leveren", zei ze vorig jaar tegen Vanity Fair. "Ik denk dat iedereen me zat was. Ik was mezelf zat."

De actrice verdween na de film X-Men: Dark Phoenix, die in 2019 verscheen, een tijdje van het witte doek. Vorig jaar maakte ze haar terugkeer met een rol in de Netflix-film Don't Look Up. Ze is binnenkort te zien in het drama Causeway.

