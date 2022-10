The Witcher krijgt vierde seizoen, maar Henry Cavill stopt als Geralt of Rivia

The populaire Netflix-serie The Witcher krijgt een vierde seizoen. Maar Henry Cavill zal niet langer de hoofdrol van monsterjager Geralt of Rivia spelen. Liam Hemsworth is zijn vervanger.

Maandag maakte Cavill in een video op Instagram bekend dat hij binnenkort weer te zien is als Superman. De Britse acteur vertolkte de rol van Clark Kent (Superman) onder meer in de films Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) en Man of Steel (2013).

De Australische acteur Liam Hemsworth, broer van Chris Hemsworth en bekend van de Hunger Games-films, zal de hoofdrol van Geralt of Rivia overnemen.

"Henry Cavill is een ongelooflijke Geralt geweest en ik ben vereerd dat hij mij toestaat de zwaarden van de Witte Wolf op te pakken voor het volgende hoofdstuk van zijn avontuur", schreef Hemsworth in een verklaring.

