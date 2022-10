Dahmer-maker zegt dat hij nabestaanden van slachtoffers wél heeft benaderd

Ryan Murphy, de maker van de Netflix-serie over seriemoordenaar Jeffrey Dahmer, zegt dat hij wél contact heeft gezocht met nabestaanden van de slachtoffers. Eerder lieten familieleden van slachtoffers weten dat ze niets hoorden van Netflix en de makers van de dramaserie.

"We hebben heel lang research gedaan voordat de serie gemaakt werd", zei Murphy donderdag tijdens een evenement in Los Angeles, schrijft The Hollywood Reporter. "We hebben ongeveer 3,5 jaar gedaan over het schrijven van de serie. In die tijd hebben we ongeveer twintig familieleden en vrienden van de slachtoffers benaderd."