Reacties op overlijden Leslie Jordan: 'Had een verhaal over heel Hollywood'

Tientallen Amerikaanse sterren uiten op sociale media hun verdriet over het overlijden van Leslie Jordan. De Amerikaanse acteur is maandag op 67-jarige leeftijd overleden na een auto-ongeluk, maakte zijn agent bekend.

Door onze entertainmentredactie

"Leslie is een van de grappigste mensen met wie ik ooit heb gewerkt", schrijft Will & Grace-acteur Sean Hayes op Twitter. "Een uniek talent met een enorm hart."

"Dit is ongelofelijk tragisch", schrijft presentatrice Ellen DeGeneres op Twitter. "Hij was zo'n warme man. Mijn liefde gaat uit naar zijn familie en vrienden."

"Ik heb niets anders dan fijne herinneringen aan jou en de opnames van The Help", schrijft Oscarwinnares Viola Davis in een tweet. "Ik was nog nooit in het bijzijn geweest van iemand die zo van het leven en van mensen hield als jij. Je hart was even groot als je gevoel voor humor."

Royaltyverslaggever Marc van der Linden zegt dat hij Jordan meermaals is tegengekomen in Starbucks. "Waar hij dagelijks te vinden was en hij zijn krantje las." Acht jaar geleden gingen ze samen op de foto.

Marc van der Linden en Leslie Jordan gingen in 2014 samen op de foto. Foto: Marc van der Linden

The Big Bang Theory-actrice Mayim Bialik speelde met Jordan in de serie Call Me Kat. Op Instagram wijdt ze een bericht aan haar collega. "Hij was teder, wijs, ondeugend en hilarisch. Het is niet voor te stellen dat er een wereld zonder Leslie bestaat. De man die een verhaal had over iedereen in Hollywood."

Foto: Mayim Bialik

Ook The Help-actrice Octavia Spencer is verdrietig. "Er zit een gat in mijn hart. ik hou van je en ga je missen, maatje."

Jordan kreeg een Primetime Emmy Award voor zijn gastrol als Beverly Leslie in de comedyserie Will & Grace en was daarnaast bekend van onder meer zijn rollen in de series American Horror Story en Call Me Kat.

