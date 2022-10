Will & Grace-acteur Leslie Jordan (67) overleden

Acteur en comedian Leslie Jordan is op 67-jarige leeftijd overleden, meldt zijn agent maandag. De Amerikaan zou een auto-ongeluk hebben gehad, maar de oorzaak van zijn overlijden is nog niet bevestigd, schrijft The Washington Post

Volgens TMZ is Jordan mogelijk onwel geworden, waarna hij tegen een gebouw in Hollywood aanreed. Dat wordt nog onderzocht.

"De wereld is zeker een donkerdere plek vandaag zonder de liefde en de warmte van Leslie Jordan", schrijft zijn agent David Shaul in een verklaring.

Tijdens de coronapandemie kreeg Jordan grote bekendheid door komische video's op sociale media. Naast zijn rollen in Will & Grace en American Horror Story speelde hij ook mee in films als The Help en Ski Patrol. Ook heeft hij tal van gastrollen gespeeld in series als Ugly Betty en Boston Public.