Netflix verwijdert The BFG en romantische comedy Zwaar Verliefd!

Netflix haalt elke week films en series van de streamingdienst af. Deze week moeten we afscheid nemen van het animatiespektakel The BFG, de Nederlandse romcom Zwaar Verliefd!, dramafilm Strange Weather en nog een paar andere titels.

The BFG (2016)

De tienjarige Sophie woont in een weeshuis in Londen en wordt vaak midden in de nacht wakker. Op een nacht ontwaakt ze en ziet ze een gigantische man die haar meeneemt naar het Land der Giganten. Daar laat de Grote Vriendelijke Reus zien dat er een wereld is waar reuzen leven. Tot grote schrik van Sophie wonen er ook mensetende reuzen. Samen met haar nieuwe vriend moet ze voorkomen dat deze kwaadaardige giganten de mensenwereld betreden.

Zwaar Verliefd! (2018)

Dierenarts Isa (Barbara Sloesen) is vrijgezel en haar vriendinnen proberen haar - zonder succes - aan een relatie te helpen. Dan staat tijdens een nachtdienst plots hondeneigenaar Ruben (Jim Bakkum) voor haar neus. Isa ziet de knappe meubelmaker wel zitten, maar onzekerheid staat haar in de weg om op hem af te stappen. Lukt het haar - met hulp van haar vriendinnen - de stap te nemen en Ruben voor zich te winnen?

Afspelen knop Trailer Zwaar Verliefd

Strange Weather (2016)

In deze dramafilm is Darcy Baylor (Holly Hunter) een rouwende moeder die op zoek is naar antwoorden. Haar zoon heeft zeven jaar geleden zelfmoord gepleegd. Ze ontdekt dat Mark Wright (Shane Jacobsen) het businessidee van haar zoon heeft gestolen en zelfs een reclamespotje gebruikt dat refereert aan een jeugdherinnering van Darcy en haar zoon. Samen met haar beste vriendin reist Darcy door het verleden van haar zoon om de onderste steen boven te krijgen.

Netflix verwijdert:

Zwaar Verliefd! (2018) - 24 oktober

Strange Weather (2016) - 25 oktober

SPF-17 (2017) - 29 oktober

The BFG (2016) - 29 oktober

Zwaar Verliefd! 2 (2021) - 29 oktober

The B-Side: Elsa Dorfman's Portrait Photography (2016) - 30 oktober

Deze maand verdwijnt ook:

Bitten (seizoen 1 t/m 3) - 31 oktober

De Ridder (seizoen 1 t/m 3) 31 oktober

Eigen Kweek (seizoen 1 t/m 3) - 31 oktober

Gevoel voor tumor (seizoen 1) - 31 oktober

In Vlaamse Velden (seizoen 1) - 31 oktober

Kid-E-Cats (seizoen 1) - 31 oktober

Below Deck Mediterranean (seizoen 3) - 31 oktober

The Shawshank Redemption (1994) - 31 oktober

