André Hazes best bekeken docu op Videoland in 24 uur

De documentaire over André Hazes is de best bekeken documentaire op Videoland in de eerste 24 uur. Dat meldt de streamingdienst vrijdag. Videoland geeft nooit de exacte cijfers vrij van het aantal kijkers.

Door onze entertainmentredactie

André Hazes Crossroads, zoals de documentaire heet, ging woensdagavond in première in bioscoop Tuschinski in Amsterdam. In de film wordt Hazes twee jaar lang gevolgd en vertelt hij onder meer over zijn verslaving, zijn liefdesleven en de eetstoornis waar hij mee kampte.

Ongeveer een kwart van de mensen die de vijfdelige serie in de eerste 24 uur begon te kijken, heeft direct alle afleveringen gekeken. De andere 75 procent van de kijkers heeft meerdere afleveringen gekeken.

