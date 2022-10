Netflix voegt na ophef disclaimer toe aan The Crown: 'Dit is fictie'

Netflix heeft aan de trailer van het vijfde seizoen van The Crown een disclaimer toegevoegd. Hierin wordt uitgelegd dat het om een fictieve serie gaat en dat het is gebaseerd op ware gebeurtenissen. Eerder liet onder meer de voormalige Britse premier John Major weten dat er in de serie onwaarheden werden verspreid.

In het bijschrift van de donderdagavond verschenen trailer staat: 'Deze fictieve dramatisering is gebaseerd op ware gebeurtenissen en vertelt het verhaal van koningin Elizabeth II en de politieke en persoonlijke gebeurtenissen die haar bewind hebben vormgegeven'.

Ook op de website van The Crown is deze tekst te lezen. De disclaimer is niet toegevoegd aan bijschriften van eerder verschenen trailers. Ook is hij volgens BBC (nog) niet te zien bij de serie zelf.

Netflix heeft al meerdere keren gezegd dat The Crown "een fictionele dramatisering" is, maar liet weten geen disclaimer te willen invoeren. De streamingdienst is nu toch overstag gegaan.

Voormalig regeringsleider Major noemde het nieuwe seizoen van The Crown eerder deze week "een hoop onzin" en bekritiseerde onder meer de verhaallijn waarin kroonprins Charles opperde om zijn moeder af te zetten.

'Dit kan zo niet langer'

Zijn woorden werden ondersteund door actrice Judi Dench, een goede vriendin van koningin-gemalin Camilla.

"Hoe meer de serie richting de tegenwoordige tijd gaat, hoe vager de lijn tussen historische nauwkeurigheid en wrede sensatie lijkt te worden", schrijft de Britse actrice in een open brief aan The Times.

Dench denkt dat met name kijkers van buiten het Verenigd Koninkrijk een verkeerd beeld van de Britse monarchie krijgen. Ze noemt onder andere de verhaallijnen over de mogelijke afzetting van de koningin door prins Charles en de strenge opvoeding van Charles door zijn moeder.

"Deze zijn gruwelijk onjuist", zegt Dench. "Ze zijn schadelijk voor deze mensen, maar ook voor het instituut dat zij vertegenwoordigen. Niemand is meer voorstander van artistieke vrijheid dan ik, maar dit kan zo niet langer."

Het vijfde seizoen van The Crown gaat op 9 november van start. Imelda Staunton vertolkt de rol van koningin Elizabeth, die hiervoor gespeeld werd door Claire Foy en Olivia Colman.

