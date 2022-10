Nieuw op Netflix: deze films en series verschenen deze week

Elke week breidt Netflix het aanbod verder uit met veel nieuwe series en films. Met deze week onder meer het liefdesdrama From Scratch, de nieuwe Nederlandse film Costa!! en The School for Good and Evil.

Series

Unsolved Mysteries (seizoen 3)

In deze documentaireserie worden cold cases onder een vergrootglas gelegd. Nabestaanden, betrokkenen en verdachten worden geïnterviewd om zo de gebeurtenissen van verdwijningen, moordzaken en andere mysterieuze zaken op een rij te zetten. Elke aflevering vertelt een ander verhaal.

Notre-Dame, la part du feu (seizoen 1)

Deze dramaserie gaat over de Franse brandweermannen die op 15 april 2019 alles op alles zetten om de Notre-Dame te redden. We zien het werkelijke verhaal van de brand in de iconische Franse kathedraal en welke impact het incident heeft gehad op verschillende Parijzenaars.

Vatican Girl: The Disappearance of Emanuela Orlandi (seizoen 1)

Op 23 juni 1983 verdween de Italiaanse tiener Emanuela Orlandi. Ze kwam niet terug van een fluitles in Rome. In de nasleep is ze op veel plekken gezien - zelfs in het Vaticaan - maar geen van de getuigen is na te trekken. In deze documentaireserie worden alle feiten van begin tot eind op een rijtje gezet.

Barbaren (seizoen 2)

Dit Duitse historische drama vertelt het verhaal van een Romeins legioen dat een deel van het oude Germanië (nu Duitsland) bezet. De lokale Germaanse stammen werken samen om de bezetter de deur te wijzen, maar dat gaat niet zonder slag of stoot.

From Scratch (seizoen 1)

De Amerikaanse studente Amy Wheeler (Zoë Saldana) studeert in Italië waar ze verliefd wordt op de Siciliaanse chef Lino (Eugenio Mastrandrea). Na verloop van tijd moet Amy weer terugkeren naar de Verenigde Staten. Lino besluit met haar mee te gaan. Hij heeft moeite met de Amerikaanse cultuur en kampt tegelijkertijd met gezondheidsproblemen, wat de twee nog dichter bij elkaar brengt.

Films

Costa!! (2022)

Ruim twintig jaar na dato krijgt de Nederlandse filmklassieker Costa! een tweede deel. Kort na de film uit 2001 volgde al een serie. Nu krijgt een nieuwe generatie acteurs de kans om te schitteren in het zonnige zuiden. Bibi (Stephanie van Eer) en Anna (Abbey Hoes) verkassen naar de Spaanse costa waar ze de nachtclub van Anna's vader nieuw leven proberen in te blazen.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

The School for Good and Evil (2022)

Beste vriendinnen Sophie (Sophia Anne Caruso) en Agatha (Sofia Wylie) komen tegenover elkaar te staan wanneer ze op een betoverde school belanden. Hier worden schurken en helden opgeleid om de balans tussen goed en kwaad te beschermen.

Deze films en series verschenen deze week ook op Netflix:

15 oktober

Heroes of the Empire (2018)

Hidden Algeria (2020)

Histoires Extraordinaires À Faire Peur Ou À Faire Rire (1949)

Hogwood: A Modern Horror Story (2020)

King and the Crook (2015)

Krępujące zdjęcia z rodzinnego albumu czyli zniszczona wątroba i złamane serce (2018)

La corsa de L'Ora (2017)

Le Départ (1967)

Les territoires de la défonce (1986)

Vill sa gärna tro (1971)

Mad Dogs (2002)

Mario Lanza: The Best of Everything (2017)

Min Vän Janne Loffe Carlsson (2018)

Mireille dans la vie des autres (1978)

Nancy Corrigan (2015)

Only You (1994)

The Deep End of the Ocean (1999)

17 oktober

Once Upon a Small Town (2022)

Waffles + Mochi's Restaurant (2022)

18 oktober

Somebody Feed Phil (seizoen 6)

Gabriel Iglesias: Stadium Fluffy Live From Los Angeles (2022)

LiSA Another Great Day (2022)

LiSA LiVE is Smile Always, Eve&Birth: The Birth at Nippon Budokan (2022)

19 oktober

Gang Zielonej Rękawiczki (seizoen 1)

What They Had (2018)



20 oktober

A Journal for Jordan (2022)



21 oktober

28 Days Haunted (seizoen 1)

20th Century Girl (2022)

High: Confessions of an Ibiza Drug Mule (2022)

Descendant (2022)

Oni: Het verhaal van de Dondergodin (seizoen 1)

Aanbevolen artikelen