Joke Bruijs (70) kondigt pensioen aan en stopt met acteren en zingen

Joke Bruijs neemt afscheid van de acteer- en muziekwereld, kondigt ze vrijdag aan in De Telegraaf. De nieuwe romantische comedy Casa Coco, die op 7 november in première gaat, is de laatste film waarin ze te zien is.

Door onze entertainmentredactie

De zeventigjarige Bruijs vertelt in gesprek met de krant dat ze alles heeft gedaan wat ze graag wilde doen. "Musicals, films, concerten, cd's en televisieseries. Ik kan dus alleen maar dankbaar zijn en kan met een trots gevoel terugkijken op behaalde successen."

De nieuwe film Casa Coco, waarin ook haar ex Gerard Cox te zien is, beschouwt ze als "de kers op de taart". "Ik zal heus nog weleens een interview geven, ergens te gast zijn of een keer een liedje zingen, maar qua grote projecten is het wat mij betreft mooi geweest."

De Rotterdamse rolde in de jaren zestig het entertainmentvak in en kreeg een plek in het VARA-dansorkest. Er volgden rollen in onder meer musicals en theaterproducties.

Begin jaren negentig verwierf Bruijs grote bekendheid dankzij haar rol in de succesvolle comedyserie Toen was geluk heel gewoon. Daarin hadden zij en haar ex-man Cox de hoofdrollen. Ook in Casa Coco zijn ze als stel te zien.

