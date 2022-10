Documentaires IDFA ook dit jaar buiten Amsterdam vertoond

Films die vertoond worden op het documentairefestival IDFA zijn dit jaar wederom ook buiten Amsterdam te zien. Dat heeft artistiek directeur Orwa Nyrabia donderdag gezegd.

Door onze entertainmentredactie

Het IDFA (International Documentary Film Festival Amsterdam) vindt plaats van 9 tot en met 20 november. Tijdens het festival wordt een selectie van documentaires ook vertoond in Forum Groningen en LantarenVenster in Rotterdam, naast twintig bioscopen en filmtheaters in Amsterdam.

De 35e editie van het IDFA opent met de wereldpremière van All You See, een film van regisseur Niki Padidar. Na de première in Koninklijk Theater Carré is de film in 35 filmtheaters door het het hele land te bekijken.

Dit jaar toont het IDFA ruim dertig Nederlandse documentaires, verspreid over verschillende programma's en competities. Het IDFA wordt sinds 1988 in november gehouden en is uitgegroeid tot het grootste documentairefilmfestival ter wereld.

Noot van de redactie: in een eerdere versie van dit bericht stond dat de IDFA-documentaires vanaf dit jaar voor het eerst buiten Amsterdam worden vertoond. Dat is onjuist. Het bericht is daarom aangepast.

