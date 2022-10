Judi Dench eist in brief dat Netflix vermeldt dat The Crown fictief is

Judi Dench wil graag dat Netflix aan afleveringen van The Crown een disclaimer toevoegt waarin wordt uitgelegd dat het om een fictieve serie gaat. De actrice noemt verhaallijnen in het nieuwe seizoen "gruwelijk onjuist" en wil dat de streamingdienst "uit respect" voor de overleden Britse koningin Elizabeth duidelijk maakt dat de serie fictief is.

Door onze entertainmentredactie

In een ingezonden brief aan de krant The Times schrijft de 87-jarige Oscarwinnares dat ze achter de woorden van oud-premier John Major staat. De voormalige regeringsleider noemde het nieuwe seizoen van The Crown eerder deze week "een lading onzin" en bekritiseerde onder meer de verhaallijn waarin kroonprins Charles opperde om zijn moeder af te zetten.

"John Major staat niet alleen in zijn zorgen dat het nieuwste seizoen een inaccuraat en schadelijk beeld van de geschiedenis schetst", schrijft Dench, die in films koningin Elizabeth I en koningin Victoria speelde. Ook is de actrice goed bevriend met koningin-gemalin Camilla. "Hoe meer de serie richting de tegenwoordige tijd gaat, hoe vager de lijn tussen historische nauwkeurigheid en wrede sensatie lijkt te worden."

Dench denkt dat met name kijkers van buiten het Verenigd Koninkrijk een verkeerd beeld van de Britse monarchie krijgen. Ze noemt onder andere de verhaallijnen over de mogelijke afzetting van de koningin door prins Charles en de strengen opvoeding van Charles door zijn moeder. "Deze zijn gruwelijk onjuist", schrijft Dench. "Ze zijn schadelijk voor deze mensen, maar ook voor de institutie die zij vertegenwoordigen. Niemand gelooft meer in artistieke vrijheid dan ik, maar dit kan zo niet langer."

Judi Dench (87). Foto: BrunoPress

'Doe het als teken van respect'

Netflix heeft al meerdere keren gezegd dat The Crown "een fictionele dramatisering" is en wil niet aan een disclaimer, maar Dench hoopt dat de streamingdienst deze beslissing heroverweegt. "Doe het als teken van respect voor een vorstin, die haar volk zeventig jaar lang zo plichtsgetrouw heeft gediend. Maar ook om je eigen reputatie te behouden."

Het vijfde seizoen van The Crown gaat op 9 november van start. Imelda Staunton vertolkt de rol van koningin Elizabeth, die hiervoor gespeeld werd door Claire Foy en Olivia Colman.

Donderdag werd ook bekend dat het auto-ongeluk waarbij prinses Diana om het leven kwam niet als scène voorkomt in het zesde (en vermoedelijk laatste) seizoen.

Eerder

Aanbevolen artikelen