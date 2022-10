Robbie Coltrane die Hagrid speelde in Harry Potter op 72-jarige leeftijd overleden

De Schotse acteur Robbie Coltrane is op 72-jarige leeftijd overleden. Hij was bij het grote publiek vooral bekend als het personage Hagrid in de Harry Potter-films.

Door onze nieuwsredactie

De acteur overleed in een ziekenhuis vlak bij zijn huis in de Schotse plaats Larbert. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt.

"Robbie zal de komende tientallen jaren waarschijnlijk herinnerd worden als Hagrid. Een rol die zowel kinderen als volwassen zo veel plezier bracht en die de afgelopen twintig jaar leidde tot een stroom aan brieven van fans", laat zijn management vrijdagavond in een verklaring weten.

Maar Coltrane, die eigenlijk Anthony Robert McMillan heet, was meer dan de bebaarde allemansvriend in Harry Potter. Hij was ook bekend als de ex-KGB-agent Valentin Zukovsky in de James Bond-films GoldenEye en The World Is Not Enough.

Begin jaren negentig speelde Coltrane een forensisch psycholoog in de Britse detectiveserie Cracker. Voor die rol won hij drie BAFTA's, de bekendste Britse film- en televisieprijzen. Voor zijn rol als Hagrid in Harry Potter en de Steen der Wijzen was Coltrane in 2002 genomineerd voor de BAFTA voor beste mannelijke bijrol, maar die prijs won hij niet.

In totaal speelde Coltrane in meer dan vijftig films, zoals Nuns on the Run (1990) en The Pope Must Die (1991).

Robbie Coltrane als Hagrid in Harry Potter en de Vuurbeker (2005). Foto: BrunoPress

