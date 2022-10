Nieuw op Netflix: deze films en series verschenen afgelopen week

Elke week breidt Netflix het aanbod verder uit met veel nieuwe series en films. Met deze week: The Curse of Bridge Hollow, The Playlist, Ryan Murphy's nieuwe serie The Watcher, de biografische speelfilm Father Stu en nog veel meer.

Series

The Watcher (seizoen 1)

Na Dahmer-Monster: The Jeffrey Dahmer Story komt bedenker Ryan Murphy met een nieuwe thrillerserie (zie foto). Dean (Bobby Cannavale) en Nora Brannock (Naomi Watts) kopen een huis in een pittoreske buitenwijk van New Jersey. Hun geluk kan niet op wanneer zij samen met hun kinderen intrekken in de droomwoning. Dan ligt er een brief voor hen klaar waarin staat dat iemand het huis in de gaten houdt. Langzaam maar zeker komen de angstaanjagende geheimen van de buurt bovendrijven.

Little Women (seizoen 1)

Deze Zuid-Koreaanse serie is lichtjes gebaseerd op het gelijknamige boek uit 1868. Drie zussen raken betrokken bij een oude zaak waarbij miljoenen zijn kwijtgeraakt. Hierdoor staan ze plots tegenover de rijkste en machtigste families van Zuid-Korea.

The Playlist (seizoen 1)

In deze dramaserie is te zien hoe Spotify, onder leiding van CEO Daniel Ek (Edvin Endre) uit weet te groeien tot dé plek waar je online muziek luistert. Het Zweedse bedrijf laat zelfs gigantische concurrenten als Google, Apple en Amazon achter zich. Hoe de Zweden dat voor elkaar kregen, is te zien in deze serie, die gebaseerd is op het boek Spotify Untold.

Tutto Chiede Salvezza (seizoen 1)

Daniele (Federico Cesari) wordt opgenomen in een gesloten inrichting voor mensen met mentale problemen. Hier ontmoet hij verschillende patiënten die hem met open armen ontvangen. Daar zit Daniele niet op te wachten en hij wil zo snel mogelijk vertrekken. Toch proberen ze, samen met de cynische artsen, Daniele te helpen zijn leven weer op de rails te krijgen. De Italiaanse serie is gebaseerd op het gelijknamige autobiografische boek van Daniele Mencarelli.

Films

The Curse of Bridge Hollow (2022)

In deze Halloween-comedy zien we hoe Sydney (Priah Ferguson) met haar familie verhuist naar een nieuw dorpje. Hier is iedereen fanatiek Halloween-aanhanger en daarom is het hele dorp volledig versierd. Haar vader Howard (Marlon Wayans) is docent en gelooft niet in die ongein, totdat Sydney een lamp vindt en alle versieringen tot leven komen. Samen moeten ze het dorp zien te redden.

Father Stu (2022)

Stuart Long (Mark Wahlberg) moet zijn korte bokscarrière stopzetten door een blessure. Hij verhuist naar Los Angeles om roem en rijkdom achterna te jagen. Tijdens zijn bijbaan als supermarktmedewerker loopt hij godsdienstlerares Carmen (Teresa Luiz) tegen het lijf en is hij vastberaden haar voor zich te winnen. Hij begint zich te verdiepen in het christendom en na een levensingrijpende gebeurtenis gooit hij het roer om.

Austin Powers: International Man of Mystery (1997)

Uitmuntend geheim agent Austin Powers (Michael Myers) wordt tot leven gewekt nadat hij in de jaren zestig was ingevroren. De wereld verkeert namelijk in groot gevaar en er is maar één iemand die de mensheid kan redden. Austin moet alleen even wennen aan alle veranderingen in de jaren negentig.

Deze films en series verschenen deze week ook op Netflix:

10 oktober

Spirit Rangers (seizoen 1)

11 oktober

Iliza Shlesinger: Hot Forever (2022)

The Cage (seizoen 1)

Deaw13 Thai Stand Up Comedy (2022)

Esposa de Aluguel (2022)

Island of the Sea Wolves (seizoen 1)

12 oktober

Belascoarán (seizoen 1)

Easy-Bake Battle: The Home Cooking Competition (seizoen 1)

Wild Croc Territory (seizoen 1)

Blackout (2022)

13 oktober

Exception (seizoen 1)

Sue Perkins: Perfectly Legal (seizoen 1)

Dead End: Paranormal Park (seizoen 2)

14 oktober

Sagrada Familia (seizoen 1)

Black Butterflies (seizoen 1)

