Reboot van Naked Gun-films in de maak, Liam Neeson benaderd voor hoofdrol

De komische politiefilmreeks Naked Gun krijgt een reboot. Liam Neeson, die de afgelopen jaren voornamelijk in actiethrillers te zien is geweest, is benaderd voor de hoofdrol. Dat meldt The Hollywood Reporter vrijdag.

Door onze entertainmentredactie

De drie originele makers - David Zucker, Jerry Zucker en Jim Abrahams - zijn niet betrokken bij het nieuwe project. Akiva Schaffer is dit keer de regisseur. Hij is met name bekend door zijn werk voor Saturday Night Live.

In de drie originele Naked Gun-films, die tussen 1988 en 1994 verschenen, speelde Leslie Nielsen een onnozele en stuntelende detective. De comedy's stonden bekend om de slapstickhumor, absurde wendingen en verstopte beeldgrapjes.

De geliefde filmtrilogie werd gebaseerd op de televisiereeks Police Squad!, waarin Nielsen ook de hoofdrol speelde. De drie comedy's leverden samen ruim 200 miljoen dollar op. Nielsen overleed in 2010 op 84-jarige leeftijd.

In 2013 leek The Hangover-acteur Ed Helms de hoofdrol te gaan spelen in een remake van Naked Gun, maar die verfilming is er nooit van gekomen.

