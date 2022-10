Cuba Gooding jr. ontloopt celstraf, acteur blijft therapie volgen

Cuba Gooding jr. krijgt geen celstraf voor het aanranden van drie vrouwen in 2018 en 2019. De acteur, die in april schuld bekende, heeft volgens Amerikaanse media aan alle voorwaarden voldaan en hoeft daarom niet de cel in.

Door onze entertainmentredactie

De 54-jarige Amerikaan moest onder meer zes maanden therapie volgen, met begeleiding rondom alcoholgebruik en gedragsverandering. Gooding heeft besloten door te gaan met die behandeling. Als hij zich niet aan alle voorwaarden had gehouden, zou hij een celstraf van maximaal een jaar hebben gekregen.

De acteur werd in 2019 opgepakt nadat een vrouw hem ervan had beschuldigd dat hij haar zonder toestemming had gekust. Twee andere vrouwen zouden in 2018 en 2019 door de acteur zijn betast. Gooding heeft alle drie de voorvallen toegegeven, blijkt uit rechtsbankdocumenten die Deadline in handen heeft.

Tegen de acteur loopt nog wel een rechtszaak wegens verkrachting. Een vrouw zegt in 2013 in New York door Gooding te zijn belaagd. Hij ontkent dat.

Gooding is bekend van films als As Good as It Gets, Pearl Harbor en zijn hoofdrol in de serie The People v. O.J. Simpson. Voor zijn bijrol in de comedy Jerry Maguire won hij een Oscar.

