Acteurs T.J. Miller en Ryan Reynolds hebben hun 'ruzie' weer bijgelegd

Acteur T.J. Miller zegt dat hij zijn ruzie met Ryan Reynolds heeft bijgelegd. Eerder vertelde Miller in de podcast The Adam Carolla Show dat hij niet meer wil samenwerken met Reynolds, omdat hij zich vreemd gedroeg op de set van Deadpool (2016) en Deadpool 2 (2018).

Door onze entertainmentredactie

Miller zegt dat na de podcast Reynolds contact met hem heeft opgenomen om de lucht te klaren. Miller, die het karakter Weasel speelt in de Deadpool-films, spreekt nu van een 'misverstand'.

Hij wilde over zijn ervaringen met Reynolds vertellen en dacht niet na over de gevolgen. Dat de media het verhaal zou oppakken, had hij niet verwacht. Ook baalt Miller ervan dat de media vooral de negatieve ervaringen met de Deadpool-ster hebben gedeeld, terwijl hij in de podcast ook sprak over de positieve eigenschappen van zijn collega.

In de podcast vertelde de 41-jarige Miller over het gedrag van Reynolds op de set van de twee Deadpool-films. Reynolds zou zich "vreselijk gemeen" hebben gedragen. Ook zou hij buiten de scènes om tegen Miller zijn blijven praten alsof hij Weasel was. Dat is het personage dat hij in de film speelt.

"Hij zei tegen mij: Weet je wat geweldig aan jou is, Weasel? Je bent niet de ster, maar je doet net genoeg om grappig te zijn en daarna kunnen we weer terug naar de echte film." Die woorden zou Reynolds in het bijzijn van de crew hebben gezegd. Voor Miller was dat een reden om niet meer te willen samenwerken met Reynolds.

De derde Deadpool-film moet in 2024 uitkomen. Miller heeft nog niet bevestigd of hij daarin te zien zal zijn. Maar nu alles weer goed is tussen de twee, is de kans aannemelijk dat hij weer in de rol van Weasel kruipt.

