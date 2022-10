Omroep MAX komt met dramaserie gebaseerd op nieuwe roman Hendrik Groen

Omroep MAX werkt aan een nieuwe dramaserie, gebaseerd op de roman Rust en Vreugd van Hendrik Groen. Dat hebben de omroep, uitgeverij Meulenhoff en producent Lemming Film woensdag bekendgemaakt.

In het boek, dat verscheen in 2021, vindt Emma Quaadvliegh na het overlijden van haar man een vergeten inschrijving terug voor een tuinhuisje op het complex Rust en Vreugd. Ze kan er inmiddels een krijgen en slaat toe. Al snel blijkt dat het er tussen de tuinders in het prachtige groene paradijs niet altijd even vredelievend aan toe gaat.