Bill Murray zou collega zonder toestemming gekust hebben op set Being Mortal

Bill Murray zou op de set van Being Mortal boven op een jonge vrouwelijke collega zijn gaan zitten en haar zonder toestemming gekust hebben. Dat blijkt uit een rapport in handen van Puck News. Daarin zijn meer details te lezen over het ongepaste gedrag op de werkvloer waar de acteur in april van beschuldigd werd.

Being Mortal is de verfilming van het boek Being Mortal: Medicine and What Matters in the End van chirurg Atul Gawande, dat in 2014 uitkwam. De auteur maakt in het non-fictieboek het punt dat de medische wereld zich meer moet richten op de kwaliteit van leven dan op de duur ervan.