Sallie Harmsen speelt Jezus in kinderboekverfilming Guus Kuijer

Actrice Sallie Harmsen speelt de hoofdrol in de verfilming van Het boek van alle dingen van schrijver Guus Kuijer. De actrice, bekend van successen als Lucia de B. en Blade Runner 2049, heeft een dubbelrol. Zij speelt de moeder van hoofdpersoon Thomas, maar ook Jezus Christus.

Door onze entertainmentredactie

Dat vertelde zij dinsdagavond in De Avondshow met Arjen Lubach. Harmsen prijst de film van regisseur Ineke Houtman als een "heel mooie film". De opnames vonden recent plaats. Het is niet bekend wanneer Het boek van alle dingen in de bioscopen te zien zal zijn.

Het boek van alle dingen vertelt over een negenjarige jongen die opgroeit in een erg gelovig gezin. Thomas ontsnapt aan zijn streng religieuze, tirannieke vader door hele gesprekken met Jezus te houden. Het boek werd in 2005 bekroond met een Gouden Griffel, de belangrijkste Nederlandse prijs voor jeugdliteratuur, en werd ook in het Engels uitgebracht.

Het is de derde keer dat een boek van Guus Kuijer wordt verfilmd. Eerder maakte Houtman met veel succes Polleke en Madelief. Het scenario is van Maarten Lebens, die ook meewerkte aan deze twee films.

Sallie Harmsen is vanaf komende week in de bioscopen te zien in het drama Zee van Tijd. Zij speelt hierin een moeder die op zee haar kind kwijtraakt.

