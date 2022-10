Film Het paard van Sinterklaas wordt vanwege zwarte pieten niet meer vertoond

Het paard van Sinterklaas, een van de succesvolste Nederlandse familiefilms van de afgelopen twintig jaar, wordt op dit moment niet meer vertoond. Producent Burny Bos wil dat niet, omdat er zwarte pieten in voorkomen. De titel is ook niet opgenomen in het programma van festival Cinekid, dat komende week plaatsvindt en waar Bos de hoofdgast is.

Door onze entertainmentredactie

Het paard van Sinterklaas uit 2005 gaat over het Chinese meisje Winky Wong dat met haar ouders naar Nederland emigreert. Zij probeert onder meer te begrijpen wie Sinterklaas is, maar dat blijkt niet mee te vallen. De film trok in de Nederlandse bioscopen een half miljoen bezoekers, sleepte diverse internationale prijzen in de wacht en werd verkocht aan onder meer China.

"Het is heel jammer dat we toentertijd zwarte pieten in de film hebben gestopt", vindt Bos nu. "Daar hebben we niet goed over nagedacht. Ik snap nu waarom veel Nederlanders bezwaar maken tegen Zwarte Piet."

De NPO vertoont de film al niet meer sinds 2019, toen het officieel NPO-beleid werd om geen programma's met zwart geschminkte pieten meer te maken of uit te zenden. "Ik vind dat heel verstandig, deze film moet nu niet meer vertoond worden. Het is een rigoureus besluit, maar het enige juiste besluit."

Bos heeft nog wel onderzocht of de zwarte pieten in de film digitaal konden worden aangepast in roetveegpieten. "Maar dat kost zoveel geld, dat zouden we nooit kunnen terugverdienen", excuseert Bos zich.

De 78-jarige filmproducent sluit niet uit dat Het paard van Sinterklaas over twintig jaar wel vertoond mag worden, maar dan met een disclaimer met uitleg over Zwarte Piet. "Ik kan mij voorstellen dat de film juist door de pieten van cultuurhistorische waarde kan zijn: als een les dat we van ver gekomen zijn. Maar om dat nu te doen, zou vooral een provocatie zijn voor mensen die terecht bezwaar maken tegen Zwarte Piet."

