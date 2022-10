Murder, She Wrote-actrice Angela Lansbury (96) overleden

De Amerikaanse actrice Angela Lansbury is op 96-jarige leeftijd overleden, meldt haar familie in een verklaring. Lansbury was bekend van onder meer haar rol als Jessica Fletcher in Murder, She Wrote, een van de langstlopende detectiveseries in de Amerikaanse televisiegeschiedenis.

Door onze entertainmentredactie

Lansbury was van Britse komaf, maar verhuisde op jonge leeftijd naar de Verenigde Staten. Ze speelde samen met Elvis Presley in de film Blue Hawaii, waarin ze de moeder van de slechts tien jaar jongere Presley speelde.

De actrice was verder bekend van haar stemwerk als theepot Mrs. Potts in de Disney-film Beauty and the Beast. Als film- en tv-actrice won ze ook nog eens zes Golden Globes en werd ze driemaal voor een Oscar en achttien keer voor een Emmy genomineerd. In juni van dit jaar won ze de Lifetime Achievement Award bij de Tony Awards, waarbij ze verstek liet gaan. In 2013 kreeg ze bij de Oscar-uitreiking ook al een oeuvreprijs.

Haar grootste bekendheid kreeg ze door haar rol als Jessica Fletcher in de detectiveserie Murder, She Wrote, die van 1984 tot 1996 liep. Het maakte haar een van de best betaalde actrices van haar tijd.

"De kinderen van Dame Angela Lansbury kondigen met verdriet aan dat hun moeder vandaag, dinsdag 11 oktober 2022, vredig in haar slaap thuis in Los Angeles is overleden, slechts vijf dagen voor haar 97e verjaardag", luidt de mededeling van de familie.

Lansbury laat naast haar drie kinderen ook drie kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen na. Ook haar broer Edgar leeft nog. De uitvaart van de overleden actrice zal in besloten kring plaatsvinden op een nader te bepalen datum.

