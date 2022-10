Jamie Lee Curtis heeft nog nooit haar eigen Halloween-films gezien

Actrice Jamie Lee Curtis heeft nog nooit een film uit de Halloween-reeks gezien, terwijl zij zelf al veertig jaar de hoofdrol in die films vertolkt. Dat verklapt ze in gesprek met NME

De oorspronkelijke Halloween-film uit 1978 geldt als een klassieker die de blauwdruk vormt van de zogenoemde 'slasherfilms', het genre waarin gemaskerde psychopaten vaak tieners belagen. "Ik ben helemaal geen fan van het genre", vertelt de 63-jarige Curtis, die ook weer te zien is in het nieuwe deel uit de reeks: Halloween Ends.

De titel van de film doet vermoeden dat dit het laatste deel is. "Eindes zijn een bitch, maar dat is Laurie Strode (het personage van Curtis, red.) ook", antwoordde de actrice onlangs tijdens Comic Con op de vraag hoe het voelde dat het verhaal voor haar ten einde is gekomen. "Wat ik ook ga doen, Laurie Strode is er vanwege jullie en daarvoor bedank ik jullie", sprak ze de meer dan vijfduizend fans toe.