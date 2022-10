Netflix verwijdert De belofte van Pisa, Crazy Ex-Girlfriend en zes andere titels

Netflix haalt elke week films en series van de streamingdienst af. Deze week verdwijnen onder andere De Belofte van Pisa, Crazy Ex-Girlfriend en Street Kings.

Door Veronica Superguide

De belofte van Pisa (2019)

Sam Zafar (Shahine El-Hamus) groeit op in de Amsterdamse Pijp als zoon van analfabete, Marokkaanse ouders. Zijn vrienden hangen rond op straat, zijn broer zit in de criminaliteit en zijn zussen werken achter de kassa. Zelf is Sam erop gebrand om zijn vwo-diploma te behalen op het Hervormd Lyceum in Amsterdam-Zuid en zijn passie voor klassieke pianomuziek verder te ontwikkelen.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Crazy Ex-Girlfriend (seizoen 1 t/m 3)

De succesvolle en ambitieuze Rebecca Bunch (Rachel Bloom) lijkt haar leven voor elkaar te hebben. Ze bezit een prachtig appartement in Manhattan en is partner bij een vooraanstaand advocatenkantoor. Toch heeft ze het gevoel dat er iets ontbreekt in haar leven. Halsoverkop besluit ze te verhuizen naar West Covina, een voorstad van Los Angeles. Vanuit hier gaat de advocaat op zoek naar liefde, avontuur en geluk.

Street Kings (2008)

Tom Ludlow (Keanu Reeves) is een oud agent van de LAPD. Zijn vrouw is overleden en Tom zit midden in het rouwproces. Hij probeert zijn weg te vinden in een wereld waarvan hij nog maar weinig begrijpt. Dan wordt hij gelinkt aan de dood op een medepolitieofficier en begint hij alles en iedereen om zich heen in twijfel te trekken.

Deze week verdwijnt ook:

Dangal (2016) - 14 oktober

Deep Impact (1998) - 14 oktober

What Happens In Vegas (2008) - 14 oktober

Unfaithful (2002) - 14 oktober

The Game Changers (2019) - 15 oktober

Aanbevolen artikelen